B535 in Richtung Heidelberg nach Unfall für zwei Stunden gesperrt

Plankstadt. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der B535 in der Nähe von Plankstadt. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte fuhr ein 29-Jähriger in Richtung Heidelberg auf die Bundesstraße auf, wobei er die Vorfahrt eines 47-Jährigen missachtete, der in dieselbe Richtung fuhr. Nach der seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, kamen beide Fahrer von der Fahrbahn ab und stießen in die Leitplanke.

Der 29-jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt, der 47-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Autos wurden teilweise total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Höhe des Sachschadens ist bisher noch unklar.

Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen, sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Plankstadt und Eppelheim, war die Bundesstraße für eine Stunde voll- und anschließend noch teilweise gesperrt. Der Streckenabschnitt konnte um 9.10 Uhr wieder freigegeben werden. Anders als zunächst berichtet waren nur die beiden oben genannten Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt und nicht drei Autos.