Bad schließt drei Wochen

Eppelheim. Das Gisela-Mierke-Bad in der Justus-von-Liebig-Straße ist voraussichtlich drei Wochen lang geschlossen. Am Montag, 13. September, beginnen die anstehenden Reparaturarbeiten, weswegen keine Besucher ins Bad dürfen. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Am Schwimmbecken finden in der Zeit dringende Erneuerungsarbeiten statt, für die das gesamte Wasser abgelassen werden muss. Voraussichtlich ab Mittwoch, 6. Oktober, öffnet das Gisela-Mierke-Bad wieder zu den regulären Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb.

3G-Nachweis beim Besuch Pflicht

Weiterhin gilt der Corona-Sonderbetrieb: Für den Zutritt ist eine Online-Reservierung eines Zeitblocks maximal fünf Tage vor dem Besuchsdatum erforderlich. Auch ein 3G-Nachweis muss mitgebracht werden: Besucher zeigen vor dem Betreten des Bades den Nachweis des vollständigen Impfschutzes, einer Genesung oder eines maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Testergebnisses vor. Die erste halbe Stunde des Zeitblocks dient als Einlasszeit. Die Gäste können dann ihre Reservierung an den Kassen gegen ein Eintrittsticket eintauschen.

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.swhd.de/gisela-mierke-bad

