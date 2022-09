Badsanierung kann starten

Plankstadt. Die Sanierung des Lehrschwimmbads in der Friedrichschule in Plankstadt kann beginnen. Der städtebauliche Förderbescheid von 1,35 Millionen Euro ist da (wir berichteten). In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurden die weiteren Planungsleistungen vergeben.

Dazu war ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt worden. Die Vergabe erfolgt in verschiedenen Leistungsphasen. Das ist erforderlich, um die Finanzierbarkeit dieses Projektes nachzuweisen. Die Ausschreibung war in drei Lose gegliedert: Architektur und Ingenieurbauwerke, technische Gebäudeausrüstung sowie Starkstromanlagen. Das Vergabeergebnis liegt bei rund 570 000 Euro brutto. Das Büro Kurzmann aus St. Leon-Rot hat die Ausschreibung in allen Gewerken gewonnen. Bei den Elektroarbeiten wird ein pauschaler Nachlass in Höhe von 6570 Euro brutto gewährt. Der Gemeinderat war einstimmig für die stufenweise Beauftragung der Planungsleistungen in allen drei Losen.

Die Sanierungsarbeiten starten im Mai nächsten Jahres. vw