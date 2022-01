Bahnprojekt Mannheim – Karlsruhe: Neue Trasse könnte die Region stark betreffen

Plankstadt/Eppelheim/Region. Noch ist es nur eine Überlegung, eine Möglichkeit von vielen. Aber die geplante Güterbahntrasse von Mannheim nach Karlsruhe (wir berichteten) könnte unsere Region massiv betreffen. Drei der möglichen Linienkorridore führen nämlich direkt an Plankstadt und Eppelheim vorbei. Östlich von Plankstadt und westlich von Eppelheim wird dabei die Schwetzinger Straße gequert. Eine weitere Kreuzung ist die Grenzhöfer Straße in der Nähe vom Jungholz. Die drei möglichen Trassen verlaufen durch den Grenzhof vorbei an Plankstadt und Eppelheim und am Patrick-Henry-Village bis runter nach Walldorf.

Die blauen Linien kennzeichnen mögliche Linienkorridore des Ausbaus der Bahntras-sen im Schienennetz Mannheim-Karlsruhe. © DB Netze

„Eine von mehreren Möglichkeiten sieht vor, dass ein Teil des Schienennetzes auf Plankstadter Gemarkung verlegt wird. Die für diesen Fall geplante Streckenführung würde dann wohnortnah zwischen Eppelheim und Plankstadt verlaufen und unter anderem einen Schulweg zerschneiden“, heißt es auf der Internetseite der Stadt Eppelheim. Auch Oftersheim könnte am östlichen Rand seiner Gemarkung betroffen sein. Möglich ist auch der Ausbau von bereits vorhandenen Schienen, etwa in Schwetzingen und Hockenheim. Ein weiterer angedachter Linienkorridor sieht dagegen eine neue Strecke von Hockenheim durch Reilingen knapp neben der Wohnbebauung vor.

Schienennetz am Limit

Schon jetzt ist die Trassenführung ein Aufregerthema in der Bevölkerung und wurde bereits auch in den Gemeinderäten der betroffenen Kommunen angesprochen. Grund für die neue Trasse sind Kapazitätslücken im vorhandenen Netz. Mannheim und Karlsruhe sind wichtige Knotenpunkte des europäischen Personen- und Güterverkehrs, heißt es auf der Webseite des Projektes. Der Abschnitt gehöre zum sogenannten Mittelrhein-Korridor, auf dem Konsum- und Industriegüter zwischen den Regionen und den Hochseehäfen Rotterdam und Genua transportiert werden. Doch das Schienennetz zwischen beiden Städten sei am Limit.

Bis die Entscheidung gefallen ist und die Bauarbeiten beginnen, wird der Planungsprozess noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Zunächst sind Grobkorridore zur Eingrenzung des Suchraums definiert worden. Nachdem die Grobkorridore festgelegt wurden, erfolgt im nächsten Schritt nun bereits die Ermittlung der Linienkorridore. Damit später ernsthaft in Betracht kommende Linienvarianten bestimmt werden können, werden zunächst Korridorsegmente entworfen. Mit in diese Ermittlung fließen umweltfachliche, raumordnerische und technische Faktoren ein. Wichtig ist aber auch: Bei den Linienkorridoren handelt es sich noch nicht um konkrete Trassenführungen, sondern um eine gedachte Mittellinie eines bis zu 1000 Meter breiten Korridors, in dem eine mögliche Trasse verlaufen kann.

Bei jeder Variante gibt es Vor- und Nachteile, die die Interessen der Bevölkerung unterschiedlich berühren. Deshalb betont die DB Netz AG im Internet, dass sie die Öffentlichkeit in den Prozess der Trassenfindung von Anfang an einbeziehen möchte. An diesem Montag, 17. Januar, informiert die DB Netz AG beispielsweise ab 18 Uhr bei einer Online-Veranstaltung zum Bahnprojekt.

Info: Infos und den Zugangslink zur Veranstaltung gibt’s unter www.mannheim-karlsruhe.de