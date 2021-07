Band „The News“ spielt zum Auftakt im Weldegarten

Plankstadt. Endlich wieder gute Laune und Livemusik: An gleich vier Wochenenden präsentiert Weldegarten-Wirt Ben Huckele die „Welde Summer Jams“ im Weldegarten in Plankstadt. Von Livemusik bis zur Bierprobe, von frisch gezapftem Gerstensaft bis zur hausgemachten Limonade – für jeden ist etwas dabei.

„Noch ein Sommer ohne Veranstaltungen im Weldegarten, das geht doch nicht“, findet Huckele. Dem kann Welde-Chef Max Spielmann nur beipflichten, weshalb die Welde Braumanufaktur als Titelsponsor mit im Boot ist. „Es war schon schlimm genug, dass wir das Weldefest zum zweiten Mal wegen Corona absagen mussten“, erklärt Spielmann. Jetzt habe sich die Situation aber soweit stabilisiert, dass man in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde beschlossen habe, die Veranstaltungsreihe zu starten.

Den Auftakt macht die Band „The News“ am Samstagabend, 10. Juli. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Band um die beiden Sänger Dominik Steegmüller und Kolinda ist in der Region eine echte Berühmtheit und hat sich mit ihren zahlreichen „Tuesday Night Live“-Auftritten in der Schwetzinger Wollfabrik einen Namen im Rhein-Neckar-Kultur-Hotspot gemacht. Besonders bekannt geworden sind sie durch ihre musikalischen Improvisationen – mitten im Publikum. Musikalisch verstehen sie sich blind, stehen sie doch seit vielen Jahren zusammen auf der Bühne. Aktuell gibt es für die Veranstaltung im Internet noch Karten zu kaufen.

Frühschoppen am Sonntag

An den kommenden Wochenenden stehen dann unter anderem DJane Simone, „Athi Rocks und Band“, DJ Sven Benz und die Band „Crema Latina“ auf der Bühne im Plankstadter Weldegarten. Außerdem können Gäste sich bei einer großen Bierprobe am Samstag, 24. Juli, durch verschiedene Sorten des beliebten Getränkes testen. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich zeitgleich digital auf Facebook oder Youtube zuzuschalten. Beim Kurpfälzer Frühschoppen treten am Sonntagmittag, 25, Juli, anschließend Kabarettist und Musiker Arnim Töpel und „The Scones – Little Kurpfalz Band“ auf. caz

Info: Tickets gibt es online unter www.weldegarten.de