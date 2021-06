Bauarbeiter stürzt ab

Plankstadt. Eine rund 2,50 Meter tiefe Grube ist einem Arbeiter einer Baufirma zum Verhängnis geworden. Bei Bauarbeiten im Waldpfad stürzte er am Dienstag Vormittag hinein. Nach Angaben der Polizei wurde er aber nur leicht verletzt. Wegen der Rettungsarbeiten musste die Schwetzinger Straße für kurze Zeit voll gesperrt werden. Der Arbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im Waldpfad zwischen den Kreuzungen mit der Schwetzinger Straße und dem Brühler Weg liefen am Nachmittag die Reparaturarbeiten an den Leitungen wegen eines Wasserrohrbruchs. Der Arbeiter gehörte nach Angaben der Gemeindeverwaltung zu der Firma, die das Erdreich aufgräbt und wieder verfüllt. Offenbar war man bereits wieder am Verfüllen. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei am Dienstag aus, Genaueres ist aber noch nicht bekannt. Ab Dienstag, 8. Juni, soll der Waldpfad wieder frei befahrbar sein. sgrö

In Plankstadt stürzte ein Arbeiter in eine Arbeitsgrube. © Rene Priebe

