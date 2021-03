Plankstadt. Der Gemeinderat von Plankstadt hat beschlossen, einen Bebauungsplan für das „Quartier rund um die Friedrichschule“ aufzustellen.

Das Quartier umfasst rund 3,4 Hektar und liegt im Quadrat zwischen den Straßen Schwetzinger Straße, Eisenbahnstraße, Friedrichstraße und Luisenstraße und damit im Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“.

Doch das im Jahr 2009 ausgearbeitete Sanierungsmaßnahmenkonzept ist nicht ausreichend, um beispielsweise eine Wohnbebauung in zweiter Reihe mit Baufenster, Baugrenzen und Nachverdichtungspotenzial zu definieren. Dafür soll der aufzustellende Bebauungsplan sorgen. Dass in dem Gebiet noch einiges an Nachverdichtungspotenzial da ist, erklärte Bürgermeister Nils Drescher.

Die Fraktionen brauchten keine Aussprache, sondern stimmten einstimmig für den Beschluss. „Wir beschließen heute aber nur, dass wir einen Bebauungsplan aufstellen werden. Wie der aussehen wird, ist noch völlig ergebnisoffen“, machte Drescher deutlich. Der Planbereich wird während der Bebauungsplanaufstellung durch die sanierungsrechtliche Veränderungssperre gesichert. grö