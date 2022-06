Baum und Poller gestreift

Plankstadt. Ein 22-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Skoda von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Baum und einen Poller gestreift. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Eine Anwohnerin hatte das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen können und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später rief der 22-jährige Unfallflüchtige von seiner Arbeitsstelle aus Oftersheim bei der Polizei an und meldete den Unfall.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen Ausfallerscheinungen bei dem Unfallverursacher fest, die auf die Einnahme illegaler Drogen hinwies. Ein später durchgeführter Drogenvortest verlief ergebnislos und reagierte nicht auf die Beeinflussung illegaler Drogen. Dennoch wurden bei dem Mann auf der Polizeiwache aufgrund der Hinweise eine Blutentnahme durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Beweisstück: Der beschädigte Baum an der Unfallstelle in Plankstadt. © Polizei

Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. pol/vas