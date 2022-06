Bedürftigen helfen

Plankstadt. Die SPD Plankstadt führt wieder eine Spendenaktion zugunsten des Tafelladens „Appel + Ei“ durch – und zwar noch den ganzen Monat Juni über (wir berichteten). Die Spenden können bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt, Telefon 06202/4 09 76 91 abgegeben werden.

In der Hauseinfahrt des Familienanwesens sind Kisten aufgestellt, in denen die Spenden eingelegt werden können. Gesammelt werden haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Salz, Öl, Zucker, Milch, Getränke, Konserven, Babynahrung, Süßigkeiten und Hygieneartikel.

Bei der Schwetzinger Tafel sind auch Bürgerinnen und Bürger aus Plankstadt Kunden, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Familien, die auf die Einkaufsmöglichkeiten bei „Appel + Ei“ angewiesen sind, stark gestiegen. Hinzu kommen die Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in den hiesigen Gemeinden untergebracht werden konnten. Die Geschäfte, die die Tafel beliefern, können längst nicht mehr so viel abgeben wie vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Deshalb sind Spenden umso notwendiger. zg

