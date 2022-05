Bei „Oh! Susanna“ wird sogar getanzt

Plankstadt. „Beim dritten Mal ist es Tradition“, sagt der Kölner, was mit Sicherheit, wenn auch etwas vom Rheinland entfernt, auf die Auftritte der Mitglieder des Musikvereins Plankstadt (MVP) bei der Tagespflege Kurpfalz zutrifft. Denn nachdem in Vergangenheit schon die Erwachsenen rund um MVP-Jugendleiterin Andrea Hansen für die Gäste der Betreuungseinrichtung gespielt hatten und sie zusätzlich im vergangenen Winter an derselben Stelle einen Auftritt der „Jungen Adventsmusikanten“ organisiert hatte, schauten nun die neu gegründeten „Jungen Frühlingsmusikanten“ vorbei. Mit ihrem ersten Soloauftritt erfreuten sie durch alte frühlingshafte Weisen die Ohren und Herzen der Tagesgäste.

Dass Sommerlieder eventuell passender gewesen wären, obwohl es erst Mitte Mai ist, mag sich so mancher gedacht haben, als die „Jungen Frühlingsmusikanten“ die ersten Noten von „Winter Ade“ anstimmten, denn die Sonne entfaltete an diesem Nachmittag eine ungewöhnliche Kraft, genau wie der Wind, dem es trotz aller Versuche nicht gelang, die Notenständer umzuwehen.

Gut gemischtes Potpourri

Die jungen MVPler, die an diesem Tag in sechsköpfiger Formation auf Trompete, Klarinette, Saxofon und Querflöte zur großen Freude der Senioren spielten, hatten natürlich noch weitere altbekannte Stücke mitgebracht, wie „Kommt ein Vogel geflogen“ oder „Horch, was kommt von draußen rein“. Internationale Stücke hatten genauso den Weg in die musikalische Auswahl gefunden, wie „Oh! Susanna“ aus den USA, bei dem es einen weiblichen Tagesgast nicht mehr auf dem Stuhl hielt. Spontan ergriff Einrichtungsleiterin Herta Rothacher die Hände der Aufgesprungenen und beide tanzten beschwingt zu den Noten des überseeischen Volksliedes.

Auch die Mitglieder der Altenwohngruppe nebenan waren über das kleine Konzert von der Leiterin informiert wurden und genossen die musikalische Abwechslung im Garten. Zum Dank durften sich Christina, Dominik, Helen, Mika, Mirja und Sarah, die alle zwischen zwölf und 16 Jahre, an bereitgestellten Erfrischungen und Süßigkeiten gütlich tun. Friedhilde Wirth aus dem Publikum kommentierte: „Das war wirklich super. Ich konnte einfach alles mitsingen“, und Rosemarie Predikant, die genau wie ihre Freundin regelmäßig in der Tagespflege zu Gast ist, meinte: „Es war einfach nur schön.“

Auch ein paar Eltern waren gekommen, um dem Auftritt beizuwohnen, so wie Anke Bluhm. „Meine Tochter Mirja ist 14 Jahre alt und spielt Querflöte schon seit ihrem fünften Lebensjahr.“ Dass es solche zeitlich begrenzten Projekte wie das von Andrea Hansen gebe, bei denen die Jugendlichen in kleineren Gruppen musizieren und auftreten können, findet sie hervorragend: „Der Sprung in die BigBand ist einfach zu groß. Toll, dass es nun auch eine Zwischenstufe gibt.“

Herta Rothacher freute sich sehr über den dritten Besuch des MVP. „Musik ist Lebensfreude. Wir singen auch immer gemeinsam“, meinte sie, und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Die aus dem Team, die am besten vorsingen kann, ist heute nicht da. Da passt der Auftritt besonders gut.“ Andrea Hansen zeigte sich zufrieden: „Wir hatten acht Proben. Sie haben gut gespielt. Es war der erste alleinige Auftritt. Vorher haben sie nur, allerdings dann als eine Gruppe neben anderen, anlässlich des Sommertagsumzugs in Eppelheim gespielt.“ Der nächste Auftritt stehe auch schon fest, nämlich in der Stadtresidenz in Heidelberg am Dienstag, 24. Mai.

Interessenten können sich melden

Jugendliche, die beim Projekt noch mitmachen wollen, seien herzlich willkommen, genau wie Auftrittsanfragen von sozialen Einrichtungen. „Freuen würden wir uns auch, wenn sich ein Dirigent melden könnte, den suchen wir nämlich auch.“

Wer bei den Jugendprojekten des Musikvereins mitwirken möchte, kann sich bei Andrea Hansen per E-Mail melden, ebenso soziale Einrichtungen, die sich über einen Auftritt in oder vor ihrem Haus freuen würde: andrea.fruehauf@t-online.de.