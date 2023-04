Beim Liederabend in Plankstadt dreht sich alles um die Liebe

Plankstadt. Es war laues Frühlingswetter am Donnerstabend. Viele Musikbegeisterte haben es zum Liederabend in das Plankstadter Gemeindezentrum geschafft, womit die große Akzeptanz des Angebots deutlich wurde. Dass die Veranstaltung ausverkauft war, versteht sich von selbst. Zu Gast waren nämlich Martina Ahnepohl, Birgit Amail-Funk, Siegfried Wosnitzka und als Moderatorin Barbara Hennl-Goll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unfassbare zehn Jahre ist es her, dass die ,Plänkschter‘ Sopranistin Martina Ahnepohl hier auf der Bühne stand“, begrüßte Hausherrin Claudia Verclas das Publikum, „heute Abend ist es endlich wieder soweit, dafür hat sich Martina Ahnepohl langjährige musikalische Wegbegleiter und Freunde eingeladen.“ Gemeinsam bringt das Trio „120 Jahre Bühnenpräsenz“ zusammen, das Motto des Abends, so Verclas. Und sie haben sich für ein Programm entschieden, das nicht nur beliebte Arien aus Opern, Operetten und Musicals auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch abdeckte, sondern auch bekannte Evergreens und viele Melodien aus einhundert Jahren Musikgeschichte.

Liederabend in Plankstadt: 120 Jahre Bühnenpräsenz wirken zusammen

Durch den Abend führte die charismatische Buchhändlerin Barbara Hennl-Goll, deren Leidenschaft fürs Buch und für die Musik genauso jung geblieben ist wie sie selbst. Mit ihrem Enthusiasmus, den informativen und humorvollen Texten zu den einzelnen Stücken, mit Anekdoten aus dem Leben der Komponisten, hat sie das Publikum sofort mitgerissen. So wurde das Konzert zu einem fesselnden Hörerlebnis.

Gemeindebücherei Plankstadt: Liederabend mit Martina Ahnepol 47 Bilder Mehr erfahren

Mit der Arie „O mio babbino caro“ aus Giacomo Puccinis einaktiger Oper „Gianni Schicchi“, deren „herzzerreißende Stimmung“ Martina Ahnepohl perfekt traf, war der Auftakt zu einem Abend gegeben, in dem sich alles um die Liebe dreht, wie Hennl-Goll sagte, um glückliche und unglückliche Liebe, um erhörte oder verschmähte. „Gesanglich werden Sie durch alle Höhen und Tiefen dieses Gefühls geführt, so dass Sie am Ende, erschöpft vom Applaus, sehr müde nach Hause gehen“. Wie recht Hennl-Goll hatte!

Emotionale Interpretationen von Martina Ahnepohl und ihren Mitstreitern

Die emotionale Spannweite von Martina Ahnepohls Interpretationen, ob allein oder im Duett, reichten von ungekünstelten Ergriffenheit bis hin zu innerem Erglühen und entfesselten beim Publikum immer wieder Jubel und tosenden Applaus. Bald schwärmerisch, bald verzweifelt, bald abgeklärt schlüpfte sie in die unterschiedlichsten Rollen wie in der Arie „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach, in „Gold von den Sternen“ aus dem Mozart-Musical oder „Ich gehör nur mir“ aus „Elisabeth“, die beide vom Komponisten Sylvester Levay und Librettisten Michael Kunze stammen. Das Musical eroberte weltweit die Herzen von Millionen Menschen, auch die des Publikums im Ratssaal des Gemeindezentrums.

Birgit Amail-Funk (v. l.), Martina Ahnepohl, Siegfried Wasnitzka und Moderatorin Barbara Hennl-Goll liefern eine große Show ab. © Andreas Gieser

Zu verdanken war dies auch der virtuosen Pianistin Birgit Amail-Funk. Das Konzept der Sängerin trug sie mit einem atmosphärisch dichten, klangmalerischen Spiel in idealer Weise mit. Doch nicht nur mit ihrem Klavierpart beeindruckte Amail-Funk, sondern auch mit ihrem souveränem Gesang.

Qualitäten der Akteure beim Liederabend in Plankstadt spielen zusammen

Ihre naturhafte, jugendliche Stimme und perfekte Diktion brachte Lieder wie „Summertime“ von George Gershwin aus der Oper „Porgy and Bess“ oder „Meine Lippen sie küssen so heiß“ aus der Operette „Giuditta“ von Franz Lehár ebenso zum Leuchten. Die leisen wie die hohen Stellen saßen tadellos. Das war nicht selbstverständlich, da sie sich ja oft gleichzeitig auf dem Klavier begleitete. In ihrer eleganten Abendgarderobe vermittelten alle drei Frauen auf der Bühne die Ausdruckskraft wahrer Diven, egal ob sie sangen oder spielten, ob sie tanzten oder erzählten. Diese Wandlung hatte etwas Bewegendes, das unmittelbar auf das Publikum übergriff.

Sängerin Martina Ahnepohl und Musiker Siegfried Wasnitzka singen gemeinsam ein Duett. © Cheesyyy

Die Qualitäten von Siegfried Wosnitzkas Stimme, sein unverwechselbarer Bariton, kam uneingeschränkt in „O du mein holder Abendstern“ aus „Tannhäuser“ von Richard Wagner sowie in „Going home“ von Antonin Dvorak zur Geltung, Beifallsstürme im Zuschauerraum löste er mit „Unstillbare Gier“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ aus.

Mit passendem Kostüm bewies er sich auch als hervorragender Bühnendarsteller. Viel Zuspruch erfuhr Wosnitzka zudem mit „Dunkelrote Rosen“, die er sogar dabei hatte und an „schöne Frauen“ im Saal verteilte. Die vielen Facetten seines Timbres, oft schwärmerisch, subtil mit Melancholie grundiert, verstärkten die Wirkung der Worte, verliehen ihnen Tiefe und Glaubwürdigkeit. Nach drei Stunden markierten schließlich die Zugaben „Thank You For The Music“ und „Du allein“ den Schlusspunkt dieses bewegenden Abends.