Beim Wintergrillen essen, trinken und diskutieren

Plankstadt. Der Jugendbeirat lädt zum Wintergrillen an der Grillhütte ein. Am Samstag, 18. März, findet die jährliche Veranstaltung mit Bürgermeister Nils Drescher und dem Jugendgremium der Gemeinde Plankstadt ab 17 Uhr statt.

Wie kann das Leben von Jugendlichen in Plankstadt noch verbessert werden? Was soll konkret verändert werden und was können Jugendliche selbst realisieren oder dem Gemeinderat zur Umsetzung vorschlagen? „Nur die Jugendlichen selbst können das Gemeindeleben vor Ortverändern – es zählen Ideen, Wünsche und Kreativität für Plankstadt“, laden die Organisatoren die Jugendlichen der Gemeinde zum Wintergrillen ein. „Die Stimme der Jugendlichen ist wichtig, schließlich sind sie die Zukunft der Gemeinde. Der Jugendbeirat trifft sich mindestens dreimal im Jahr, um Ideen, Pläne und Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Gemeinsam informiert man sich über die Politik der Heimatgemeinde und ist die Stimme aller Jugendlichen in Plankstadt“, schreiben sie in der Einladung zum Grillen.

Bei diesem Wintergrillen an der Grillhütte (Gänsweid/Neurott) ist in lockerer Runde Zeit, sich bei Gegrilltem und Getränken kennenzulernen und über Themen auszutauschen, die die Jugend in Plankstadt bewegen. Hierzu sind alle interessierten Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahre eingeladen. Martina Ahnepohl (Telefon 06202/20 06 31, E-Mail an die Adresse martina.ahnepohl@plankstadt.de) und Patrick Wiedemann (06202/20 06 12, patrick.wiedemann@plankstadt.de) nehmen bis einschließlich Freitag, 10. März, Anmeldungen entgegen. „Damit die Veranstaltung geplant werden kann“, schreiben die Organisatoren abschließend. gvp

Info: Weitere Infos zum Jugendbeirat gibt es unter www.jugendbeirat-plankstadt.de.