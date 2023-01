„Bekommen Ärger und Frust der Kunden ab“

Seit Montag vergangener Woche wird auf der Baustelle in der Schwetzinger Straße wieder gearbeitet. Der zweite Bauabschnitt für die umfangreiche Sanierung der Ortsmitte läuft weiter, bestätigte Bürgermeister Nils Drescher auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Rathauschef hatte sich persönlich vom Fortgang des Baustellenbetriebs ein Bild gemacht. Die mit der Planung und Bauüberwachung beauftragte MVV Regioplan habe ihm mitgeteilt, „dass die Firma Reimold planmäßig pausiert und am Montag, 16. Januar, die Arbeiten wieder aufnimmt“, so Drescher. Andere Gründe - wie spekulativ geäußert - gebe es nicht.

Der Inhaber des OG Shisha-Shop wollte gehört haben, dass die Arbeiten nicht weitergingen, weil falsche Anschlüsse und Leitungen geliefert worden seien. Im Zuge der Baumaßnahme werden Kanäle, Trinkwasserleitungen und die Straßenoberfläche erneuert. Zudem wird die Barrierefreiheit gewährleistet und Glasfaserkabel verlegt.

Oray Gürel betreibt den Shisha-Laden seit März 2021. Dank der Stammkunden habe man den Umsatz in etwa halten können, „aber die Neukunden fehlen uns“. Viele Leute fänden den Weg nicht, auch der kleine Parkplatz sei nur aus einer Richtung anfahrbar: „Die meisten Kunden fahren einfach weiter, die kommen dann auch nicht wieder.“ Mitarbeiter Devontae Tyler moniert zudem, dass die Lieferanten nicht mehr direkt an das Geschäft fahren können. Die bestellte Ware müsste extra mit einem Rollwagen rangeholt werden. Das sei mühsam. Gürel fühlt sich nicht richtig informiert von der Gemeinde: „Es geht immer einen Schritt zurück und nicht so richtig vorwärts.“

„Beschilderung ist schlecht“

Für Cornelia Schmidt, die Inhaberin von C-Fashion und des Paket-Shops, ist die Situation ebenfalls sehr belastend: „Die Beschilderung gerade für Auswärtskunden ist genauso schlecht wie für die Ortsansässigen. Die Kunden sind genervt, da laut ihnen ganz Plankstadt eine Baustelle ist und sie nicht wissen, wie sie uns erreichen können.“ Inzwischen habe die Gemeinde zwar Schilder machen lassen, auf denen steht, dass die Geschäfte und der Parkplatz zu erreichen sind, „aber es ist doch sehr undurchsichtig und wir bekommen dann den ganzen Ärger und Frust der Kunden ab“. Es kämen ohnehin kaum Käufer. Auch die Postfiliale sei nicht mehr so gut frequentiert: „Wir haben überwiegend Kunden von auswärts und die sind natürlich nicht ortskundig und fahren dann unverrichteter Dinge woanders hin.“

Sie hoffe auf rechtzeitigere Informationen, wenn die Baustelle demnächst weiterwandert. Die Gespräche im Vorfeld seien sehr schlecht gewesen, kritisiert Schmidt: „Es wäre viel einfacher gewesen, wenn die Straße immer nur halbseitig gesperrt worden wäre und der Autoverkehr mittels Ampel hätte normal weiterfahren können.“

Das Beleuchtungsgeschäft „Ziplight“ belastet die Baustelle momentan nicht so arg, teilt Inhaber Christoph W. Zippel mit: „Wir haben eher wenig Kundenbesuche und die können auch bei uns im Hof parken. Mal sehen, wie die Sache sich im weiteren Verlauf so entwickelt.“

Bürgermeister Nils Drescher weist auf die durchgeführte Informationsveranstaltung im Mai vergangenen Jahres mit allen Anwohnern hin. In einem Einladungsschreiben seien die vorab über die anstehende Baumaßnahme informiert worden. „Viele Anregungen aus dieser Veranstaltung, zum Beispiel der realisierte zusätzliche Bauabschnitt im Interesse der Erreichbarkeit der Geschäfte, haben wir umsetzen können“, erklärt Drescher. Im November seien alle Anwohner zudem schriftlich umfassend über den Baustellenablauf informiert worden, dem Schreiben seien die Pressemitteilung und die angepassten Folien zum Baustellenablauf ausgedruckt beigefügt worden.

Gemeinde steht zur Verfügung

Die Kontaktdaten bei Problemen seien allen Geschäftsinhabern bekannt. Die Gemeinde stehe jederzeit für weitere Auskünfte der Anwohner gerne zur Verfügung. Am Zeitplan hat sich nichts geändert. Die Arbeiten in der Schwetzinger Straße laufen laut Bauleitung plangemäß. Die Bauabschnitte zwei und drei sollen bis August abgeschlossen sein. Die gesamte Bauzeit der Sanierungsmaßnahme Ortsmitte mit Kosten von voraussichtlich 4,1 Millionen Euro ist auf 18 Monate veranschlagt und soll im Mai 2024 beendet sein.

Im Bereich der Schwetzinger Straße zwischen Waldpfad und dem kleinen Parkplatz an der Postfiliale laufen die Bauarbeiten. Nur in dem Baustellenbereich, in dem tatsächlich gearbeitet wird, ist eine Zufahrt mit dem Auto nicht möglich.