Die heutige Fluktuation im gastronomischen Gewerbe, die häufigem wirtschaftlichen Probleme vieler Wirte bei allem guten Willen und Engagement, die häufigen Wechsel in Pacht- und Angebotsverhältnissen, die völlig veränderten Arbeitszeiten und vor allem neue Lebensgewohnheiten lassen die Gedanken oft in frühere Zeiten abschweifen, in Zeiten, in denen es in den Gaststätten noch anders zuging und

...