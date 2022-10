Besucher geben ihre Stimme ab

Eppelheim. Erst hatte Nadine Böhm große Bedenken, dass nicht genügend Fotos für die von ihr vorgeschlagene Idee eines „Eppelheim-Kalenders“ eingehen könnten. Doch bei der Fotoausstellung, die zur Eppelheimer Kerwe im großen Saal des katholischen Gemeindezentrums St. Franziskus zu besichtigen war, boten die etwas mehr als 70 Fotoeinsendungen eine gute Basis, um daraus ein schönes Titelbild und zwölf ansprechende Kalendermotive wählen zu können (wir berichteten).

Die Ideengeberin war erleichtert und froh: „Ich finde es eine schöne Bandbreite an Motiven.“ Sehr gespannt war sie, welche Bilder es in den Kalender schaffen werden.

Die Kerwebesucher waren aufgerufen, aus den auf mehreren Stellwänden verteilten und mit Nummern versehenen Fotoausdrucken ihre Motivfavoriten auszuwählen. Stimmzettel und Kugelschreiber lagen in ausreichender Zahl aus und es stand eine transparente Box bereit, in die man seinen Stimmzettel einwerfen konnte. Am Ende befanden sich 119 Stimmzettel in der Box, die jetzt ausgewertet werden.

Wasserturm mehrmals dabei

Etwas Zeit kostete der Rundgang durch die Ausstellung und die Abstimmung schon, denn es gab viele schöne Hingucker wie beispielsweise Abendstimmung und Sonnenaufgänge, faszinierende Wolkengebilde sowie der Wasserturm aus mehreren Perspektiven und zu verschiedenen Jahreszeiten.

Auch Bienen wurden abgelichtet, die es sich auf einer Sonnenblume gemütlich machen oder ein Igel am Futternapf, Graffitikunstwerke, die an verschiedenen Stellen in der Stadt die Wände verschönern und auch witzige Bilder mit Katzen, die am gedeckten Tisch Platz genommen haben, gehörten zur bunten Auswahl.

Man merkte bei vielen Motiven, dass sich der jeweilige Bildeinsender viel Mühe gemacht hatte, um einen besonderen Moment oder ein nicht alltägliches Motiv aufzunehmen. Altstadtrat Werner Sauer meinte nach der Besichtigung der Bilder: „Die Kalenderidee finde ich gut, aber für meinen Geschmack sind hier zu viele Wasserturmmotive dabei.“ Hildegard Peeß hingegen fand die Auswahl an Fotos ganz okay. Sie war eifrig dabei zu schauen, welches Bild am besten zu den jeweiligen Kalendermonaten passen könnte.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann freute sich auf den Fotokalender, der „von Eppelheimern für Eppelheimer“ gedacht sei. Die Stadtchefin lud bei der Kerweeröffnung alle Besucher ein, sich an der Abstimmung zur Gestaltung des „Eppelheim-Kalenders 2023“ zu beteiligen, zumal die Stadt im kommenden Jahr das Jubiläum „25 Jahre Stadtrechte“ feiern dürfe.

Nadine Böhm bekam als Dankeschön für ihre Kalenderidee von Patricia Rebmann einen Blumenstrauß überreicht. Um das Kalenderprojekt mit Auswertung der Abstimmung, Gestaltung und Verkauf kümmert sich das Kulturamt der Stadt Eppelheim. Der Kalender soll Ende November erhältlich sein, hieß es aus dem Rathaus.