Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Plankstadt. Passantan haben am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 2.30 Uhr, den Notruf verständigt, nachdem sie im Bereich der Plankstadter Borsigstraße einen unfallbeschädigten Lkw festgestellt hatten, aus dessen Tank Kraftstoff auslief. Bei der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Schwetzingen sowohl den Lkw Actros, als auch den 42-jährigen Fahrer antreffen, heißt es in einer Polizeimeldung.

Der Lkw hatte sich auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn festgefahren und wies mehrere frische Unfallschäden, unter anderem auch im Bereich des Fahrzeugtanks, auf. Ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Der Fahrer musste anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zur Bergung des unfallbeschädigten und festgefahrenen Lkw wurde ein Bergungskran angefordert. Zudem musste im Bereich

des ausgelaufenen Kraftstoffes das Erdreich auf einer Fläche von rund zehn Kubikmeter abgetragen werden.

An dem Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den noch unbekannten Unfallstellen, aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder Geschädigte des Vorfalles gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 in Verbindung zu setzen.