Region. Danyal Bayaz ruft zur Bewerbung um den Deutschen Kita-Preis 2022 auf. Deutschland ist ein wohlhabendes Land, aber – so der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz – die Chancen sind sehr ungleich verteilt.

„Die Corona-Pandemie vergrößert diese sozialen Unterschiede. Mir ist es ein großes Anliegen, dass jedes Kind faire Chancen erhält. Kinder müssen das bekommen, was sie für ein gutes Aufwachsen brauchen. Kitas sind Einrichtungen, denen wir unsere Kleinsten anvertrauen. Sie brauchen daher Spitzenqualität.“

Bayaz betont mit Blick auf die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie: „Die Erzieherinnen und Erzieher leisten derzeit einen immens wichtigen Beitrag für die Kinder und ihre Familien. Ich freue mich, dass der Deutsche Kita-Preis dieses Engagement würdigt. Alle Kitas und lokalen Bündnisse in der Region, die Kinder überzeugend in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen, sind dazu aufgerufen, sich für den Preis zu bewerben.“ Der Deutsche Kita-Preis ist mit insgesamt 130 000 Euro dotiert. Fünf Einrichtungen und fünf Initiativen werden ausgezeichnet. In den zwei Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ wird jeweils ein Preisgeld von 25 000 Euro an die Erstplatzierten und 10 000 Euro an die Zweitplatzierten vergeben. zg