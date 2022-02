Plankstadt. Während der Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, das erfordert Mut. Für Bianca Simeth ist es ein Traum, der nun in Erfüllung geht. „Ich möchte auf eigenen Beinen stehen“, sagt die Plankstadterin im Gespräch. Ab Dienstag, 15. Februar, wird sie als selbstständige Friseurin arbeiten. Sie wird in den bereits bestehenden Laden „Haar Team“ in der Robert-Koch-Straße 15 einsteigen.

Bianca Simeth macht sich als Friseurin in Plankstadt selbstständig. © Zelt

Seit rund 20 Jahren arbeitet Simeth bereits als Friseurin, hat in diesem Beruf ihre Lehre abgeschlossen. Nun ergreift sie die Chance, im „Haar Team“ Fuß zu fassen und erste Erfahrungen als Selbstständige zu sammeln. Einen Sektempfang am ersten Tag darf es Corona-bedingt nicht geben, aber draußen liegen Visitenkarten aus und die ersten Kunden bekommen außerdem eine kleine Aufmerksamkeit. Am Eröffnungstag ist die Plankstadterin übrigens bereits ausgebucht.

Männer, Frauen und Kinder

Moderne Haarschnitte, Strähnchen, die neusten Trends – Bianca Simeth deckt die ganze Bandbreite ab und frisiert sowohl Männer und Frauen als auch Kinder. „Ich mag die Abwechslung“, erklärt sie. Wichtig ist ihr vor allem die Individualität – jeder Kunde soll sich wohlfühlen und die für ihn passende Frisur bekommen.

Ganz von vorne muss Simeth nicht beginnen – einige langjährige Kunden bleiben bei ihr und haben direkt Termine gebucht. Selbstverständlich seien aber auch Neukunden willkommen, betont Bianca Simeth.

Das Studio ist barrierefrei zugänglich – Männer, Frauen und Kinder sollen sich in der gemütlichen Atmosphäre wohlfühlen. „Ich will jetzt ankommen und mich verwirklichen“, meint die Friseurin. Sie freue sich sehr auf die kommende Zeit.

Info: „Haar Team“ ist dienstags bis samstags von 9 bis 18.30 Uhr und nach Absprache geöffnet, eine Terminbuchung ist unter Telefon 0174/5481500 möglich.