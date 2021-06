Bibliotheken werden digitaler

Region. Mit einer Gesamtfördersumme von 1,5 Millionen Euro verlängert der Bund sein Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ und unterstützt so auch in diesem Jahr die Modernisierung und (digitale) Ausstattung von Bibliotheken in ländlichen Räumen. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder weist auf die haushaltsfreundlichen Fördermöglichkeiten hin und ruft antragsberechtigte Kommunen dazu auf, die attraktive Förderchance zur Stärkung der Bibliothek als wertvolle Unterstützungseinrichtung für Kindergarten und Schule zu nutzen.

AdUnit urban-intext1

Im Jahr 2020 konnten bereits zwölf Kommunen aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe mit einer Förderung unterstützt werden. „In Anbetracht der Tatsache, dass das Programm sehr schnell überzeichnet war, freuen wir uns, dass im vergangenen Jahr rund 70 000 Euro an Bibliotheksorte in unserem Regierungsbezirk geflossen sind“, sagte Sylvia M. Felder.

Antragsberechtigt sind Bibliotheken in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern und Fahrbibliotheken mit ländlich geprägten Versorgungsgebieten. Die Höchstfördersumme pro Einrichtung beträgt 25 000 Euro bei einer Eigenbeteiligung von nur 25 Prozent. Anträge können ab sofort online eingereicht werden. Die geförderten Projekte müssen spätestens bis zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen am Regierungspräsidium Karlsruhe begleitet interessierte Kommunen bei der Neuausschreibung von „Vor Ort für Alle“ und hilft Bibliotheken und kommunalen Entscheider bei der Entwicklung passender Projektideen. zg

AdUnit urban-intext2