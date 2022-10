Billy Bernhardt zeigt in Plankstadt ein grünes Unterwasserspiel

Plankstadt. Lautes Kindergelächter erfüllt den Keller der Bücherei. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie findet dort wieder das Kindertheater statt. Das Chaussée Theater mit Billy Bernhardt spielte am 13. Oktober das Märchen „Der Froschprinz“ – neu inszeniert nach der Janosch-Erzählung – für Kinder ab vier Jahren vor. Bernhardt unterhielt das junge Publikum mit seinen selbst gemachten Puppen und eigener Bühnengestaltung. Das Theaterstück enthielt aktive Interaktion und Dialoge mit den Kindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Direkt am Anfang band Bernhardt die Kinder mit seinem Akkordeon ins Spiel ein. Nach einer kurzen Fragerunde über das Musikinstrument, spielte er einen „Froschsong“ vor, der bei den Kindern besonders gut ankam. Danach fing das eigentliche Theaterstück an. Es handelte von einem schönen, grünen Froschprinzen, der jeden Tag fröhlich mit seiner Kugel aus Sonnengold spielte, bis er eines morgens sein goldenes Spielgerät ins Wasser fallen lässt.

Ein Mädchen findet daraufhin das goldene Stück und der Prinz versucht alles, um seine Kugel zurückzubekommen. Er willigt sogar ein, das Mädchen zu heiraten, doch sobald er seine Kugel wieder hat, will er das Mädchen wieder loswerden. Zum Schluss stellt sich heraus, dass sie gar kein Mensch ist, sondern eine Froschprinzessin, die verzaubert wurde.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadthalle (mit Fotostrecke) Bibi Blocksbergs beste Walpurgisnacht in Hockenheim Mehr erfahren

Mit den abschließenden Worten des Froschkönigs: „Des Vaters strengen Worte sind das Glück eines jeden Kindes“, wird unter lauter Zustimmung der Kinder das Theaterstück beendet. Den jungen Zuschauern hat „der Froschprinz“ gut gefallen.

„Der Fisch am Anfang hat so schön geglitzert und die Blubbermusik war auch sehr schön“, berichtet die siebenjährige Emilia erfreut.

Billy Bernhardt probte für dieses Stück ein Vierteljahr. „Die Kinder sind so direkt und unmittelbar“, erklärt Bernhardt im Zusammenhang, weshalb er sich für die Schauspielerei an einem Kindertheater entschieden hat. Es seie ihm wichtig, dass die Kinder ein gutes Theater zu sehen kriegen, bei dem sie sich miteinbinden können.

Den Froschprinzen wählte er als Stück, weil er damals schon von der Geschichte begeistert war. Der Clou an seiner Neuinszenierung war die verdrehte Geschichte, mit der er die Kinder zum Lachen brachte. Anstatt der Verwandlung von einem Menschen in einen Frosch, änderte er es ab, dass das die Froschprinzessin in ein Menschenmädchen verwandelt wird. Mit seinem Chaussée Theater ist er als freies und professionelles Figurentheater auf Reisen.