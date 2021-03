Plankstadt. An allen Fronten wird für Klimaschutz und eine saubere Umwelt geworben – doch der größte Feind der Natur ist und bleibt der Mensch.

Das mussten auch die Mitglieder der Lokalen Agenda Plankstadt wieder feststellen. Diese unterstützen gerne die Ersatzaktion der Gemeinde Plankstadt zum jährlichen „Plankscht wärd gekehrt“-Tag. Der „Schandfleck der Woche“ ist – mal wieder – das Biotop Alte Bahnlinie am südlichen Ortsrand, schreiben Walter Etzler und Winfried Wolf in einer Mitteilung der Lokalen Agenda. Und weiter: „Biotope ziehen menschlichen Müll magisch an, die Verursacher glauben offensichtlich an die Macht von Mutter Natur als universale Putzfrau.“

Plastikartikel, Flaschen, Bündel alter Werbezeitungen – es gibt nichts, was eifrige Sucher dort nicht finden können. Auch hier freut sich die Natur über einen baldigen Frühjahrsputz, animieren die Helfer zum Mitmachen: Die Standorte der „leider noch zu wenigen“ orangefarbenen Müllboxen mit Greifern hat die Gemeinde bereits veröffentlicht: Bruchhäuser Weg am KKS-Gelände, Schützenhütten-Weg an der neuen Hütte sowie Ringstraße am Überweg nach Schwetzingen. zg