Blick in die Geschichte

Plankstadt. Das Heimatmuseum in Plankstadt schließt seine Türen – allerdings nicht für immer und auch „nur“ für seine Winterpause. Am Sonntag, 30. Oktober, hat die Einrichtung in der Schwetzinger Straße 17 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ein letztes Mal in diesem Jahr geöffnet. Danach geht es in die Winterpause.

Die Jahresausstellung des Museums steht unter dem Motto „Plänkschter Köpfe’’. Es gebe in Plankstadt viele bekannte Persönlichkeiten, „aber auch solche, die nie groß im Rampenlicht standen“, schreibt Karin Neidig, Schriftführerin des Museums in der Ankündigung zum 30. Oktober. Besucher erhalten im Museum entsprechend Informationen über Ärzte, Pioniere, Erfinder und einige andere. „Wir haben bei dieser Ausstellung Wert auf eine Vielfalt der vorgestellten Köpfe gelegt.“ Eine Fortsetzung sei bereits angedacht.

Neben der Jahresausstellung können auch das alte Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune besichtigt werden. Sonderführungen für Klassen, Kindergärten und Vereine sind ebenfalls möglich. Diese können mit Heidrun Engelhardt-Geiß unter Telefon 06202/1 53 52 vereinbart werden. zg