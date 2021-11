Bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, dafür setzt sich das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ ein. 2021 unterstützt es Kinder- und Jugendbildungsprojekte in Brasilien, Äthiopien und Indien. In Plankstadt beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde schon seit Jahren an diesem Hilfsprojekt. „Es war Tradition gewesen, dass die Konfirmanden zur Bäckerei Leisinger gegangen

...