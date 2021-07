Bücher fürs Handgepäck in der Bücherei

Plankstadt. Die Bücherei Plankstadt meldet sich mit einer ersten Veranstaltung zurück: Das Team freut sich, gemeinsam mit Christine Beil vom Eppelheimer Buchladen den beliebten Abend mit Buchtipps rund um den Sommer anzubieten. Dieser findet am Donnerstag, 15. Juli, um 20 Uhr in der Bücherei statt.

Sommer, Sonne, Liegestuhl! Welches Buch passt noch ins Handgepäck? Dr. Christine Beil vom Eppel-heimer Buchladen gibt Leseanregungen und -proben aus Romanen und Krimis.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Darin enthalten ist eine kleine Knabberei. Ein Getränkeausschank wird organisiert. Anmeldungen und Reservierungen nimmt das Büchereiteam entgegen. Die Plätze an den Tischen sind nummeriert. Es wird bei der Anmeldung um Angabe des Namens und der Telefonnummer gebeten. Ein tagesaktueller Negativtest, ein vollständiger Impf- oder ein Genesenennachweis ist am Abend vorzuzeigen. Testungen können nebenan in der „Wärtschaft“ vorgenommen werden. Einlass ist ab 19.30 Uhr.