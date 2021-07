Bücher und CDs für den Sommer

Plankstadt. Seit dem Frühjahr 2020 konnte die Bücherei Plankstadt pandemiebedingt keinen Flohmarkt mehr veranstalten. Nun ist der Sommer da und mit den derzeit niedrigen Fallzahlen der Pandemie und den Fortschritten bei den Impfungen kehrt auch das gesellschaftliche Leben mit kleinen Schritten zurück, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit umsichtigem Vorgehen und unter Einhaltung der gültigen Regeln habe die Bücherei die Zeiten des Corona-Lockdowns gut überstanden. Das Büchereiteam habe mit einem Abholservice zur Verfügung gestanden und viele Leser nutzten verstärkt die digitalen Angebote. Hinter den Kulissen arbeitete das Team fleißig: Es wurden viele neue Bücher und Medien gekauft und dafür weniger genutzte Titel aussortiert, die aber auf einem Flohmarkt reißenden Absatz finden.

Ein Euro pro Medium

Die Bücherei hat viele Medien aussortiert, die sie bald günstig weitergibt. © Canva

Vor allem Kinderbücher und Romane für die Ferien, aber auch Sachbücher, CDs und Zeitschriften haben sich für ein attraktives Verkaufsangebot angesammelt. So lädt das Büchereiteam zu einem großen Jubiläumsflohmarkt ein. Dieser findet am Samstag, 24. Juli, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr im Foyer und im Ratssaal des Gemeindezentrums statt. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Für einen Euro pro fest gebundenes Buch und 50 Cent für ein Taschenbuch dürfen sich Schnäppchenjäger mit spannender und informativer Lektüre eindecken – für die kommende Ferienzeit und weit darüber hinaus. Übrigens: Wer fünf oder mehr Medien kauft, erhält ein Exemplar gratis dazu.

Mit dem Besuch des Flohmarkts lädt das Büchereiteam zeitgleich zu einem Besuch der Bücherei Plankstadt ein, die an diesem Tag ebenfalls von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein wird. Das Angebot, aussortierte Medien zu erwerben, bleibt nach diesem Tag noch während der Sommerferien bestehen. Dann wird der Flohmarkt in den Räumen der Bücherei zu finden sein. zg

Info: Der Jubiläumsflohmarkt findet am Samstag, 24. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Foyer und Ratssaal des Gemeindezentrums statt.