Bücherei in Plankstadt wird 30 Jahre

Plankstadt. Wenn eine Institution 30 Jahre alt wird, dann ist es Zeit für eine besondere Aktion. Im Fall der Bücherei ist es eine Reise der etwas anderen Art in die Vergangenheit. Mit einer kleinen begehbaren Zeitleiste möchte das Team all die Jahre aufleben lassen. An 16 Stationen gibt es Ausschnitte aus den Veranstaltungen, Bestseller sowie Ereignisse oder Hits des Jahres zu entdecken.

Die Zeitleiste ist in den Räumen der Bücherei zu entdecken – außerdem stellen wir die ein oder andere Station vor. Los geht es mit den Jahren 1991 und 1992. Mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm wurde die Bücherei am Samstag, 4. Mai 1991, eingeweiht. Viele Bürger nutzten gleich das Angebot, sich anzumelden. Der Karteikasten, als symbolisches Geschenk von der damaligen Leiterin der Fachstelle für das Bibliothekswesen überreicht, ziert die erste Station der Zeitleiste. Auf diesen Zettelkatalog konnte die Bücherei von Beginn an dank der Ausstattung mit einem Computerprogramm getrost verzichten. Dennoch wurde vieles noch per Hand erledigt wie beispielsweise das Folieren von Büchern und das Stempeln des Rückgabedatums ins Buch. Auch das Veranstaltungsprogramm der Bücherei wurde auf der Schreibmaschine getippt und kopiert.

SWR-Moderator Wolfgang Walker, der Kabarettist Uli Keuler sowie der Überlebenskünstler Rüdiger Nehberg sorgten im ersten Jahr des Bestehens für ein ausverkauftes Haus. Bestseller aus dem Jahr 1991 waren beispielsweise „Garp und wie er die Welt sah“ von John Irving, und die Kinder wuchsen damals noch mit Janoschs Tiger und Bär auf. Ingrid Noll veröffentlichte im Jahr 1991 ihr erstes Buch „Der Hahn ist tot“. Im Jahr 1991 wurde zudem die Gletschermumie „Ötzi“ gefunden.

Im Jahr 1992 gratulierten die „Kirschdiebe mit ihrem Programm „Brecht & Tucholsky“, einer gelungenen Mischung aus Lyrik, Chansons und Jazz zum ersten Geburtstag. Psychologin Dr. Jirina Prekop, bekannt durch ihren therapeutischen Ansatz der Festhaltetherapie, konnte für eine Lesung aus ihrem Bestseller „Der kleine Tyrann“ gewonnen werden. Der Nord-Süd Verlag landete mit dem „Regenbogenfisch“ einen Volltreffer, der bis heute die Kinder verzaubert. Henry Maske wurde Boxweltmeister im Halbschwergewicht.

Joana war auch zu Gast

Station 2 beschäftigt sich mit den beiden Jahren 1993 und 1994. Das Jahr 1993 wartete mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern auf! Liedermacherin Joana war erstmals zu Gast im Kulturprogramm der Bücherei. Sie sang vor 190 begeisterten Zuhörern im mehr als ausverkauften Ratssaal. Kontrastreich war das Autorenprogramm: Psychologe und Schriftsteller Wilfried Wieck las aus seinem Bestseller „Männer lassen lieben“, während Kathrin Rüegg aus dem Bereich der Heimat- und Kochbücher Tipps und Tricks rund um das Thema „Was die Großmutter noch wusste“ vortrug. Der Pfälzer Mundartdichter Paul Tremmel sorgte beim Seniorennachmittag in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt für gute Stimmung. Einer der Bestseller aus dem Jahr war Robert Schneiders Bildungsroman „Schlafes Bruder“. Das Unwort des Jahres 1993 hieß Überfremdung. Und den Hit des Jahres landete Whitney Houston mit „I will always love you“.

Das Mannheimer Ensemble „Kabarett Dusche“ bespielte im Jahr 1994 die Bretter des Ratssaals. Erstmals traten in diesem Jahr auch die Männer des „Heidelberger Hardchors“ auf. Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller, Rafik Schami, las in den Räumen der Bücherei. In Zusammenarbeit mit dem damaligen Betreiber des „Café 2000“ fand erstmals auf dem Marktplatz ein Mai-Brunch statt. Von früh bis spät herrschte Trubel, denn auf der Bühne standen die „Rhein-Neckar-Dixie-Kings“ sowie die Band „Amokoma“. Der Bestseller des Jahres war Jostein Gaarders philosophischer Roman „Sophies Welt“. Michael Schumacher wurde im Jahr 1994 erstmals Formel-1-Weltmeister im Benetton-Ford.

