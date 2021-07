Bürger aus der ganzen Region lassen sich in Plankstadt impfen

Plankstadt. Bereits zum dritten Mal kam am Montag ein mobiles Impfteam in die Mehrzweckhalle, um vor allem die Plankstadter Bürger mit dem Vakzin von Moderna zu impfen. Nachdem der Andrang im Vorfeld zunächst eher schleppend war, meldeten die Verantwortlichen am Impftag schließlich bereits eine Stunde vor offiziellem Ende der Aktion, dass alle rund 150 Dosen verimpft seien. Zwischendurch bildete sich sogar eine kleine Schlange.

Am Freitag hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises kurzfristig bekannt gegeben, dass auch Personen, die bei ihrer Erstimpfung Astrazeneca erhalten hatten, sich ihre Zweitimpfung in Plankstadt holen dürfen. Grund hierfür war die Empfehlung der Impfkommission (STIKO) als zweite Dosis unabhängig vom Alter Biontech oder Moderna zu wählen. Mit Blick auf die Delta-Variante hatte sie gemahnt, die Zweitimpfung „zeitgerecht“ wahrzunehmen.

Der mRNA-Impfstoff von Moderna ist in Plankstadt vor allem bei jenen beliebt, die bei der Erstimpfung Astrazeneca bekommen haben. © DPA

Ab 12.30 Uhr war in der Mehrzweckhalle so keine Anmeldung mehr erforderlich. Interessierte konnten ohne Termin, unabhängig vom Wohnsitz oder Arbeitsplatz vorbeikommen. Dieses Angebot nahmen Bürger aus Hockenheim, Altlußheim, Brühl und der gesamten Region gerne an - vor allem jene, die zuerst mit Astrazeneca geimpft worden waren.

Nächster Termin im August

Die Gemeinde weist daraufhin, dass dieses spezielle Angebot beim zweiten Impftermin am Montag, 16. August, nicht mehr gilt. Es werden nur die Personen geimpft, die auch am Montag vor Ort waren. Außerdem bitten die Verantwortlichen diejenigen, die nun bereits ihre Zweitimpfung erhalten haben, darum, den Termin im August abzusagen.

