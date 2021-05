Bürgeramt auf der Tagesordnung

Plankstadt. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 17. Mai, um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Jahnstraße 25, statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Abrechnung „Modernisierung der Sportanlage Jahnstraße“ und „Sanierungsmaßnahmen an der Friedrichschule“, der Bebauungsplan „Quartier Sport und Kultur“ sowie Auftragsvergaben für das Bürgeramt in der Wilhelmstraße.

Ein Exemplar der Tagesordnung zur oben genannten Sitzung mit Erläuterung der zu behandelnden Punkte liegt ab 17 Uhr im Innenraum der Mehrzweckhalle zur Einsichtnahme auf. Ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schließt sich an. zg