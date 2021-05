Bürgerbusse: Einmalige Sonderhilfe

Plankstadt/Region. Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, begrüßt die bessere und breitere Förderung der Gemeinschaftsverkehre wie Bürgerbusvereine, schreibt er in einer Pressemitteilung. Das Verkehrsministerium hatte am Donnerstag, 20. Mai, eine neue Förderrichtlinie vorgestellt. Das wird auch den Bürgerbusverein in Plankstadt freuen.

AdUnit urban-intext1

„Bürgerbusse sind eine gute Ergänzung moderner Verkehrsangebote. Ich freue mich, dass Bürgerbusvereine in Baden-Württemberg nun einfacher und breiter vom Land Baden-Württemberg gefördert werden“, sagt Dr. AndreBaumann, Landtagsabgeordneter der Grünen. Das Ministerium für Verkehr hatte das novellierte Förderprogramm „Verwaltungskostenpauschale zur Unterstützung von ehrenamtlich getragenen Verkehren im ÖPNV“ präsentiert. „In Baden-Württemberg gibt es rund 250 Gemeinschaftsverkehre im Land; auch bei uns im Wahlkreis wie den Bürgerbus in Plankstadt“, so Baumann. Die Corona-Krise habe gerade ehrenamtlich getragene Bürgerbusvereine durch geringere Fahrgastzahlen wirtschaftlich in die Bredouille gebracht. Darum sei eine bessere Unterstützung gut.

Laut Pressemitteilung des Verkehrsministeriums werden die Antragsverfahren und die Abwicklung vereinfacht. „Die Antragsteller können in diesem Jahr auch eine einmalige Sonderhilfe beantragen“, sagt Baumann. Betreiber von solchen Verkehren können einen einmaligen Härtefallausgleich in Höhe von zusätzlich bis zu 2000 Euro beantragen. Das Verfahren für die Verwaltungskostenpauschale wird deutlich vereinfacht.

„Der Zuschuss wird zukünftig in Höhe von 1500 Euro jährlich als Pauschale ausbezahlt. Keine detaillierte Kostenkalkulation und auch kein Einzelnachweis ist mehr erforderlich. Das ist gut für die Vereine und das ist gut für die Verwaltung.“ Baumann: „Bürgerbusse stärken das Verkehrsnetz und den sozialen Zusammenhalt – kreativ, ehrenamtlich und an örtlichen Interessen orientiert. Das wird nun gewürdigt und nochmal stärker gefördert.“ / zg

AdUnit urban-intext2