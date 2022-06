Bürgerinitiative Plankstadt: „Erwarten volle Transparenz“

Plankstadt. Der Kampf der Bürgerinitiave „Keine Bahntrasse“ ist noch lange nicht gewonnen. Weiter sprechen sich die Verantwortlichen und Unterstützer gegen eine mögliche Güterbahntrasse zwischen Plankstadt und Eppelheim aus. „Es hat sich der Eindruck verfestigt, dass viele Bürger bislang überhaupt nicht realisiert haben, welche verheerende Folgen auf die Metropolregion zukommen werden, sollte die Trasse wie von der Deutschen Bahn geplant, verwirklicht werden“, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alternativen werden zu wenig in Erwägung gezogen Die Diskussionen um die Güterbahntrasse zwischen Eppelheim und Plankstadt halten an und deshalb hatte die Plankstadter Liste die Mitinitiatorin der Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse “, Caren Thönnessen , zum politischen Stammtisch eingeladen. So berichtete Caren Thönnessen über den Dialog mit Experten in den zuständigen Gremien und mit der Bahn selbst. Die deutschlandweit bekannt gewordene Traktoraktion des Bauernverbandes hatte zum Nachdenken angeregt. Die Bürgerinitiative sah die Zusammenarbeit mit den Landwirten als sehr positiv an, denn diese fühlten sich in ihrer Existenz bedroht. Um mit den Fachleuten auch sachgerecht diskutieren zu können, war es für die Bürgerinitiative „Keine Bahntrasse “ zwingend erforderlich, auch Fachleute in ihren Kreis aufzunehmen – so einen Verkehrsplaner und einen Juristen für die vielen noch offenen Rechtsfragen. Die bei ihrer Arbeit entstandenen Kosten hat die Bürgerinitiative bislang privat selbst getragen. Es ist mehr als wünschenswert, wenn die betroffenen Kommunen die Initiative auch finanziell unterstützen würden, denn ihre Arbeit ist im Sinne und zum Wohle aller betroffenen Bürger. Alternativplanungen der Trasse würden derzeit noch viel zu wenig in Erwägung gezogen. So fehlen Zahlen und Stellungnahmen über eine linksrheinische Trassenführung oder den möglichen Ausbau der bestehenden Rheintal-Strecke. Tunnel- oder Deckellösungen würden viel zu wenig diskutiert. Da solche Lösungen allemal kostengünstiger als beispielsweise die Tunnellösungen in den Schweizer Bergen wären, müssen sie als realisierbar bei den Planungen berücksichtigt werden. In diesen Rahmen gehört auch die Überlegung für eine vollständige Untertunnelung der Stadt Schwetzingen ., was diese verkehrstechnisch enorm entlasten würde – schließlich werden heute sogar Tunnels unter das Meer gebaut. Berechnungen zeigen auch eine derzeitige Nichtauslastung der Rheintal-Strecke durch den Güterverkehr. Infrage stehen auch die Güterbahnhöfe Mannheim und Karlsruhe , da die Güterzüge der großen Transversale Rotterdam – Genua hier nicht neu zusammengestellt werden müssen, sondern einfach an diesen vorbeifahren. Ulrike Breitenbücher dankte Caren Thönnessen für ihr Kommen und ihre Informationen. Der Abend habe auch gezeigt, dass die Diskussion um die Trasse noch lange nicht beendet ist, denn schließlich gehe um unsere gemeinsame Umwelt auf der Gemarkung Plankstadts .

Einkesselung und Zerschneidung der Gemeinden, Zerstörung der Landwirtschaft und damit einhergehend die Kappung der Nahversorgung, extremer zusätzlicher Lärm, bedingt durch minimalen gesetzlich geregelten Lärmschutz, seien nur einige Beispiele. Aber auch die Sorge, wie zukünftig Rettungswagen schnell und ohne Bahnübergänge Kliniken wie zum Beispiel die Kinderklinik in Heidelberg erreichen sollen, wurde artikuliert. „Wir werden auch weiterhin ein offenes Ohr für alle Sorgen und Anliegen der Bürger und Bürgerinnen haben“, verspricht die Bürgerinitiative Plankstadt (Bip).

Freilich sei es auch zu kritischen Äußerungen wie beispielsweise „Bürgerinitiativen sind immer nur gegen eine geplanten Sache“ gekommen. „Dem entgegnen wir, dass wir gegen die billigste Trassenführung sind, wenn sich mehrere geeignete Optionen der Bündelung in unmittelbarer Nähe befinden. Für die Bip steht der Mensch und die Natur an erster Stelle und dies darf nicht durch wirtschaftliches Profitdenken der Deutschen Bahn konterkariert werden“, heißt es.

Die Monopolstellung verleihe der Deutschen Bahn eine gefühlte uneingeschränkte Handlungsfreiheit. Sie fahre mit einem besorgniserregendem Tempo durch den Planungsprozess. Dieser Umstand habe die Bip dazu veranlasst, ein Kompetenzteam zusammenzustellen, bestehend aus Experten für Verkehrswesen, Umwelt und Raumordnung sowie für Öffentliches Recht.

Bereits im April habe das Kompetenzteam unter anderem ein Gespräch mit Dr. Stefan Geweke von der Deutschen Bahn geführt. Zugesagt wurde der Bip die Teilnahme aller drei Experten an den zukünftig stattfindenden Dialogforen. Im Nachgang seien leider nur zwei Experten zugelassen worden. Anfang Juni fand dann erstmalig online das Dialogforum mit den Bip-Experten für Öffentliches Recht und Verkehrswesen statt. „Zusätzlich werden wir an den Workshops der Deutschen Bahn teilnehmen. Selbstverständlich beurteilen wir die Gesprächsangebote positiv, müssen aber auch kritisch anmerken, dass in der vorgegebenen Zeit seitens der Deutschen Bahn alles sehr schnell abgehandelt wird. Sie bestimmt Agenda und Zeit“, betonen die Verantwortlichen.

In der Kürze der Zeit könne kein echter Dialog oder Gedankenaustausch basierend auf Zahlen, Daten und Fakten stattfinden. Sorge bereite der Bip auch, dass das von der Deutschen Bahn beauftragte Planungsunternehmen zwar Erfahrungen in puncto Planungen für den Straßenverkehr mitbringe, allerdings kaum Referenzen bei der Schienenplanung aufzuweisen habe.

„Daher müssen wir besonders auf den betrieblichen Planungsprozess für den Schienenverkehr achten. Hier stehen wir mit der Deutschen Bahn bereits in Kontakt und haben weitere Informationen angefordert. Wir erwarten in diesem Zusammenhang volle Transparenz seitens der Deutschen Bahn“, heißt es abschließend.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.keine-bahntrasse.de