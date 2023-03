Bürgerveranstaltung: Klimaschutz in Plankstadt angehen

Plankstadt. Bürgermeister Nils Drescher lädt an diesem Donnerstag, 2. März, ab 18 Uhr zur Auftaktveranstaltung des Projektes „Klimaschutz-Leitbild Plankstadt“ in den Trausaal des Rathauses ein. Referenten werden Michael Müller zum Thema „Erstellung Potenzialanalyse Erneuerbare Energien für den Rhein-Neckar-Kreis, Steckbrief Plankstadt“, Diplom-Ingenieur Volker Broekmans zu „Energiepolitik Deutschland“ sowie Plankstadts Klimaschutzmanagerin Ulrike Krause sein, die das „Klimaschutz-Leitbild Plankstadt“ vorstellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Klimaschutz sei mittlerweile eine gesellschaftliche Aufgabe, die sich nur durch Einbindung und Kooperation aller Akteure aus der Politik, Verwaltung, Gesellschaft, Wirtschaft und der Wissenschaft bewältigen lasse, schreibt die Verwaltung in der Einladung. Im Leitbild sollen die wichtigsten Ziele für eine nachhaltige kommunale Klimaschutz- und Energiepolitik in der Gemeinde verankert werden. Interessierte Bürger sollen die Möglichkeit haben, an der Erstellung des Leitbildes mitzuwirken.