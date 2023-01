CDU Plankstadt lädt zum Stammtisch ein

Plankstadt. Kurzfristig trifft sich die CDU Plankstadt zu einem Stammtisch am Montag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Restaurant Wintergarten beim TC Plankstadt. Es wird über aktuelle Themen aus Kommune, Kreis, Land und Bund gesprochen.

Nach dem Ende der Pandemie-Zeit lädt die CDU Plankstadt ab sofort wieder regelmäßig zu einem Stammtisch ein, heißt es in einer Mitteilung. Er findet etwa alle zwei Monate in unterschiedlichen Lokalen der Gemeinde statt. Der Termin zum nächsten Stammtisch wird rechtzeitig auf der Facebook-Seite und in der Presse bekannt gegeben. Der Stammtisch ist eine offene Runde für alle interessierten Bürger. "Nutzen Sie doch diesen oder einen der nächsten Termine als Gelegenheit zu einem gemeinsamen Gespräch in lockerer Runde", schreiben die Verantwortlichen.