Christin Trautmann stellt im Plankstadter Wasserturm aus

Plankstadt. Für alle Kunstfreunde öffnet sich wieder die Pforte zum Wasserturm Plankstadt. Auf Einladung der Bücherei findet am Samstag, 18. Juni, um 15 Uhr die Vernissage einer Ausstellung mit Werken der Künstlerin Christin Trautmann statt. Das Motto der Ausstellung lautet „Inter-esse“. Der Wasserturm in seiner ehemals wichtigen und zentralen Funktion verstehe sich als besonderer Ort der Begegnung und des Dazwischenseins, eben dem „Inter-esse“, heißt es in der Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die gebürtige Ungarin Christin Trautmann studierte Freie Kunst an der Kunstakademie Mannheim. Ihre Schwerpunkte liegen in der Objektkunst, in Installationen und in der Fotografie. Ihre Werke hat sie bereits in zahlreichen Ausstellungen präsentiert, darunter in der Heart Gallery Mannheim, im Mouson Turm Frankfurt, und im Mannheimer Kunstverein. Als freischaffende Künstlerin gibt sie Kunstunterricht an Schulen und Zeichenkurse für Erwachsene. Seit 2017 ist sie als freie Mitarbeiterin in der Kunsthalle Mannheim tätig. Christin Trautmann lebt in Mannheim.

Die Ausstellung wird am Samstag, 18. Juni, um 15 Uhr mit einer Ansprache von Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Waldecker eröffnet. Die Präsentation ist dann an diesem Tag bis 18 Uhr für Besucher geöffnet, am Sonntag, 19. Juni, von 14 bis 17 Uhr.

Am Samstag, 25. Juni, sowie am Sonntag, 26. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr für Besucher zugänglich. Die Künstlerin lädt an allen Öffnungstagen zu einem Dialog ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Vernissage im Wasserturm Plankstadt am Samstag, 18. Juni, um 15 Uhr