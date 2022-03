Corden Pharma aus Plankstadt spendet 10.000 Euro an die Ukraine

Plankstadt. Der Arzneimittelhersteller Corden Pharma aus Plankstadt hilft mit, um die Not der Menschen in der Ukraine zu lindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Pharmaunternehmen ist nicht nur hinsichtlich der Kunden international aufgestellt, sondern auch die Mitarbeitenden kommen aus aller Herren Länder, auch aus der Ukraine. Deshalb war sofort klar, dass das Unternehmen hier helfen und unterstützen möchte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fast 4000 Euro kamen an Spenden aus der Belegschaft für die Menschen in der Ukraine zusammen. Diese beachtliche Summe wurde von der Geschäftsleitung großzügig aufgerundet, sodass 10 000 Euro an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft überwiesen werden können. So soll den leidgeprüften Menschen unbürokratisch und maßgeschneidert mit den Dingen geholfen werden, die am dringendsten benötigt werden, heißt es weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geschäftsführer Dr. Lutz Henkel überreichte mit Christina Simons und der Betriebsratsvorsitzenden Sabrina Schuster die Bestätigung der Spendensumme stellvertretend an Dmytro Gurtovyi, der in engen Kontakt mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft steht. zg