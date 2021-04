Corona: Glocken läuten in Plankstadt für zwölf Verstorbene

Plankstadt. Still waren die gleichsam individuellen und doch gemeinsamen Gedanken an die zwölf an Covid-19 gestorbenen Bürger am Sonntag auf dem Friedhof. Mit der kleinen Feier schloss sich die Gemeinde dem Aufruf von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zum kollektiven Gedenken an. Zwölf Kerzen flankierten den frühlingshaft farbenfrohen Kranz, der symbolisch für die Hoffnung zu werten war und dessen Schleife die Worte: „Der Bürgermeister und Gemeinderat der Gemeinde Plankstadt in liebevoller Erinnerung und stillem Gedenken“ zierte.

Bürgermeister Nils Drescher, die evangelische Pfarrerin Christiane Banse und ihr katholischer Kollege Uwe Lüttinger sowie die vier Fraktionsvorsitzenden Dr. Stephan Verclas (PlaLi), Jutta Schuster (CDU), Thomas Burger (GLP) und Jutta Schneider (SPD) verharrten in einer Schweigeminute. Während die Glocken der Kirchen und der Friedhofskapelle minutenlang läuteten, zündeten sie nacheinander für jeden Gestorbenen eine Kerze an. Ehrerbietend trat ein jeder einzeln zum Kranz vor und versank kurz in Gedanken und Gebet. Ein gemeinsames „Vaterunser“ beschloss die Gedenkfeier.

Erinnerungen der Angehörigen

„Die Pandemie forderte zwölf Menschenleben in unserer Gemeinde, wir denken an sie und ihre Angehörigen“, so Drescher. Noch immer halte die Pandemie den Alltag in Regeln gepfercht, bedrohe Menschenleben. Es sei jedoch zu hoffen, dass die Impfungen bald für alle Menschen angeboten werden könnten und dann ein veränderter, freierer Alltag lebensbestimmend werden wird. Für die kirchliche Gemeinde formulierten Pfarrerin Banse und Pfarrer Lüttinger: „Das Gedenken an die Verstorbenen gehört schon immer zur christlichen Tradition dazu. Über 80 000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie hier in Deutschland verstorben. Aber nicht nur ihnen gilt das christliche Gebet und Gedenken, sondern auch all den Angehörigen, die nicht am Sterbebett Abschied nehmen oder nur in ganz kleinem Kreis auf dem Friedhof bei Trauerfeiern diesen letzten Weg lieber Menschen begleiten konnten. Schon seit Monaten beten wir für die Toten und Angehörigen in unseren Gottesdiensten und haben auch im November eine eigene Gedenkfeier für die Verstorbenen und Angehörigen des Caritas-Altenzentrums gehalten. Gebet verbindet und stärkt über alle Abstandsregeln und Grenzen hinweg.“

