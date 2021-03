  Corona-Schnelltests im Gemeindezentrum möglich

Plankstadt. Corona-Schnelltests sind für bestimmte Personengruppen nun auch im Plankstadter Gemeindezentrum möglich. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Durch das zusätzliche temporäre Testangebot soll zu den bestehenden Testmöglichkeiten, auch mit Blick auf die Virusmutationen, ein noch besserer Schutz für besonders gefährdete Personengruppen geschaffen werden. Die ergänzenden freiwilligen kommunalen Testangebote sind zeitlich befristet bis zum 31. März und sollen vorrangig bestimmten Personengruppen eine kostenlose Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 ermöglichen.

Das Ministerium für Soziales und Integration legt - laut „Fact Sheet zu den ergänzenden Testangeboten der Kommunen“ mit Schreiben vom 26. Februar, Seite 3, Nr. 5.4 - folgende Personengruppen, die zu den kommunalen Testungen mit PoC-Antigenschnelltests zugelassen werden, wie folgt fest:

Personen ohne Symptome, die

• in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen (z.B. pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht)

• ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben (z.B. mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der Hilfen zu Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im öffentlichen Verkehr, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften)

• Schüler, sowie deren Eltern,

• Beschäftigte in der Jugendhilfe,

• Wahlhelfende.

Test-Teams sind alle ortsansässigen Arztpraxen mit administrativer Unterstützung durch Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung.

Ort: Gemeindezentrum Untergeschoss, Schwetzinger Straße 29-31, Eingang Bücherei

Test-Termine:

Freitag, 12. März, 12 bis 16 Uhr

Samstag, 13. März, 8 bis 12 Uhr

Dienstag, 16. März, 10 bis 14 Uhr

Mittwoch, 17. März, 13 bis 17 Uhr

Freitag, 19. März, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 20. März, 8 bis 12 Uhr

Dienstag, 23. März, 12 bis 16 Uhr

Freitag, 26. März, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 27. März, 8.30 bis 12.30 Uhr

Montag, 29. März, 15 bis 17 Uhr

Dienstag, 30. März, 14 bis 18 Uhr