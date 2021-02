  Da zittern die Knie

Die dünnen Stahlstufen knarzen unter meinem Gewicht. Dicht an der Wand gehe ich immer weiter nach oben. Ein bisschen mulmig wird mir schon zumute, als ich mich auf einer der Plattformen nach unten beuge und den Boden des Wasserturms unter mir sehe. Die Chance, gemeinsam mit dem Filmteam vom RNF bis unters Dach zu klettern, wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und weil mich – meistens zumindest – keine Höhenangst plagt, habe ich mich gerne auf das kleine Abenteuer eingelassen. Wie abenteuerlich das Erlebnis wirklich ist, merke ich, als ich vor einer kleinen Öffnung stehe, die über eine Leiter erreichbar ist. Ich quetsche mich hindurch und lande auf der anderen Seite in Staub und Schmutz. Hier hoch kommen Besucher wohl wirklich selten. Als Wassermeister Franz Schönig eine Bodenluke öffnet und ich mit meinem Handy nach unten filme, halte ich kurz den Atem an. Hier geht es rund 35 Meter in die Tiefe – nichts für schwache Nerven also. Es ist beeindruckend und auf jeden Fall einen Blick wert. Trotzdem bin ich froh, als die Luke wieder geschlossen ist. Auf dem Weg nach unten zittern meine Knie plötzlich doch ein wenig – und ich bin froh, als ich wieder festen Boden unter den Füßen habe.