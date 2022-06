Das Museum öffnet passend zum Jubiläum

Plankstadt. Pünktlich zur 1250-JahrFeier öffnet das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 seine Tore. Am Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, ist das Museum jeweils von 14.30 bis 17 Uhr, allerdings noch ohne Jahresausstellung, geöffnet. Diese wird schließlich am 9. Juli um 14 Uhr durch Bürgermeister Nils Drescher eröffnet. Dazu wird in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten. Am Sonntag, 10. Juli, ist dann nochmals von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wer ist neugierig auf Informationen über frühere „Plänkschter“ Persönlichkeiten? Die neue Jahresausstellung bietet sehr viel, hier gibt es Exponate und Fakten über Tanzlehrer Engelhardt, Tierarzt Dr. Senn, Adlerwirt Karl Treiber, Erfinder Richard Neidig, Gymnasiallehrer Dr. Treiber, Unternehmer Walter Berger, Unternehmer Georg Hüngerle, Feldschütz Philipp Heid, Hausärztin Dr. Anna Rösch, Hausarzt Dr. Ernst Klehr, Kioskbetreiber Georg Mitsch, Heimatforscher Eugen Pfaff und den Blumenpeter.

Es ist nur eine kleine Auswahl. Es gäbe noch viel mehr, aber der Platz ist beschränkt. Die Auswahl bedeutet auch keine Wertung, heißt es in der Mitteilung des Heimat- und Kulturkreises. Ferner wird dargestellt, wie lebendig das Geschäftsleben in Plankstadt war, die Geschäfte nach Straßen benannt wurden und Werbung von damals aussah. zg