Plankstadt. Die Haushaltsreden durften die Fraktionen nicht mündlich halten, sondern ließen sie der Zeitung schriftlich zukommen.

Jutta Schuster von der CDU schreibt: „Wir haben in den letzten Jahren und auch im laufenden durch die Planung und Erschließung von neuen Baugebieten und Gewerbeflächen in die Zukunft geplant, um sichere und nachhaltige Einnahmen langfristig zu generieren und zu sichern, um so einen ausgeglichen Haushalt zu erhalten, trotz großer anstehender Investitionen in den nächsten Jahren. Wir möchten der Verwaltung aber auch mit auf den Weg geben, dass wir zwar in der nächsten Zeit aufgrund von Grundstücksveräußerungen einige außerordentliche Erträge erhalten werden, diese aber nicht endlich sind und daher ein maßvoller Umgang, bereits zum jetzigen Zeitpunkt, sehr wichtig ist.

Neuen Wohnraum zu schaffen, maßvolles, stetiges Wachsen ist wichtig. Wohnraum muss aber bezahlbar bleiben. Damit haben wir im Antoniusquartier mit gutem Beispiel begonnen. Die CDU-Fraktion hat angesichts der großen anstehenden Projekte in den nächsten Jahren keine Anträge zum Haushalt gestellt. Allerdings ist es für die Zukunft wichtig, dass neue Projekte immer wieder auf den Prüfstand bezüglich ihrer Finanzierung und den damit verbundenen Auswirkungen auf den laufenden Haushalt und die Folgekosten gestellt werden.“

Dr. Stephan Verclas von der Plankstadter Liste schreibt: „Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen haben gravierende Auswirkungen. Diese zeigen sich auch im Haushaltsentwurf der Gemeinde. Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts ist mit über 1,3 Millionen Euro negativ und kann nur durch den außerordentlichen Ertrag des Gründstückverkaufs für den geplanten Edeka ausgeglichen werden.

Nach Jahren der Blockade

Im Finanzhaushalt sieht es noch düsterer aus. Zum Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes kommen noch über 4,4 Millionen Euro Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, die zu einem negativen Finanzierungsmittelbestand von fast 5 Millionen Euro führt. Hierbei investiert die Gemeinde hohe Beträge in Leistungen, die die Bundes- und Landespolitik beschließt und die bei der Kommune auch finanziell hängen bleiben. So übernimmt die Gemeinde fast 1,2 Millionen Euro Kosten für Schulträgeraufgaben und fast 3 Millionen Euro für Kindertageseinrichtungen.

Hauptursache für den nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt ist neben der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage der Abbau des Investitionsrückstaus. Nach Jahren der Blockade im Gemeinderat durch die politischen Parteien arbeitet die Gemeinde viele Zukunftsinvestitionen ab. Diese Investitionen müssen von der Gemeinde erwirtschaftet werden, zum Beispiel durch den Verkauf von prestigeträchtigen Bauplätzen im Neubaugebiet Kantstraße Nord. Aufgrund der Arbeitslast der Verwaltung durch die Pandemie und die 1250-Jahr-Feier sowie der angespannten wirtschaftlichen Lage bat der Bürgermeister die Fraktionen, auf Haushaltsanträge für 2021 zu verzichten. Die Plankstadter Liste ist dieser Bitte schweren Herzens nachgekommen, denn viele der Anträge der Plankstadter Liste der letzten Jahre sind bis heute von der Verwaltung nicht umgesetzt. Hier muss die Verwaltung andere Prioritäten setzen und die Beschlüsse des Gemeinderates auch umsetzen. Die Plankstadter Liste wird die Verwaltung hier zukünftig deutlich konsequenter steuern.“

Thomas Burger von der GrünenListe schreibt: „Die aktuelle Haushaltslage sieht sehr gut aus. Hohe Rücklagen, wenig Schulden, ausgeglichener Haushalt. Doch Vorsicht, wie kommt es zu einer solchen hohen Liquidität? Es sind nicht die Einnahmen aus Einkommenssteuer und Gewerbesteuer oder sonstige erwirtschaftete Einnahmen. Die aktuelle Haupteinnahmequelle ist der Verkauf von Baugrundstücken. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir gemeindeeigene Grundstücke haben, die wir zu einem Baugebiet ausweisen können, dennoch ist diese Geldquelle endlich. Diese neuen Baugebiete kosten der Gemeinde immer Geld an Unterhaltung, Wartung, Beleuchtung, Bewässerung und Reparaturen. Je größer eine Gemeinde ist, desto mehr Mitarbeiter benötigen wir in der Verwaltung. Natürlich werden die Erlöse der Grundstücksverkäufe dringend benötigt. Wir haben aktuell ein riesiges Investitionsvolumen.

Nachhaltiger investieren

In Plankstadt muss in Zukunft deutlich nachhaltiger und überlegter investiert werden. Dieses Vorgehen könnte so aussehen, dass bei Erschließungen in den Neubaugebieten die Gemeinde nicht alles verkauft, sondern sich selbst Werte schafft, die nachhaltigen Erträge erzielen. Dies ist in der Vergangenheit gelungen. Gute Beispiele hierfür sind das rentierliche neue Adler-Dienstleistungsgebäude, der geförderte Erwerb des Sparkassengebäudes, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung oder der Kauf eines Mehrfamilienhauses.

Jutta Schneider von der SPD schreibt: „Die derzeitige Finanzsituation wird in der Sitzungsvorlage sehr positiv bewertet. So ist auch die Liquidität der Gemeinde mit knapp 10 Millionen Euro ein ausgezeichnetes Finanzpolster. Die Verwaltung mahnt jedoch völlig zu Recht zur Vorsicht mit dem Hinweis, dass niemand wisse, wie die konjunkturelle Entwicklung, insbesondere aufgrund der Corona-Einschränkungen realisiert werden können, dem kann von unserer Seite nur zugestimmt werden. Zu Recht wird auch auf die Kosten für die Beseitigung des Sanierungsstaus hingewiesen. Der Feststellung, dass nicht alle in der Diskussion befindlichen Projekte und Vorhaben in den nächsten drei Jahren realisiert werden können, kann von unserer Seite nur zugestimmt werden.

Die wesentlichen Vorhaben des Ergebnishaushalts sind überschaubar. Die wesentlichen Investitionsausgaben in Höhe von über 13 Millionen Euro sind dagegen bedenklich. In der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von über 17 Millionen Euro vorgesehen und ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 4,5 Millionen Euro. Während sich der Höchstbetrag der Kassenkredite noch im Rahmen hält, ist der Anschlag für Verpflichtungsermächtigungen ungewöhnlich hoch. Optimistisch wird die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Zuweisungen eingeschätzt.“