Dem inneren Frieden auf der Spur

Plankstadt. „Wonach sehnen Sie sich gerade?“ Mit dieser Frage leitete Pfarrerin Christiane Banse den gut besuchten ersten Gottesdienst ein, der innerhalb der regionalen Predigtreihe zum Thema „Da wohnt ein Sehnen tief in uns . . .“ in der evangelischen Kirche stattfand. Die Predigtreihe beschäftigt sich mit ausgewählten Liedern aus dem 2018 erschienenen Gesangbuch, das neues geistliches Liedgut enthält.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Überthema der Gottesdienstreihe ,Sehnsucht’ ist etwas, das vermutlich jeder Mensch in sich trägt“, erklärt Pfarrerin Banse gegenüber dieser Zeitung. „Auch wenn sich die Menschen vermutlich nach unterschiedlichen Dingen sehnen würden“, fügt sie hinzu und sagt: „Es ist wichtig zu wissen, wonach genau ich mich sehne, sonst kann ich nicht danach suchen, was hinter meiner Sehnsucht steckt und wie ich danach suchen kann, sie schließlich zu erfüllen.“

Banse machte sich in diesem ersten Gottesdienst der Veranstaltungsreihe mit dem Lied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ auf die Spur des inneren Friedens und bot in ihrer Predigt fünf Schritte auf dem Weg zu innerem und äußerem Frieden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zweiter Gottesdienst am Sonntag

Die Gottesdienste zur Predigtreihe in Plankstadt werden kreativ unterstützt durch kleine Installationen vor dem Altar, gestaltet von Eva Fries. Gegenwärtig finden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche in Plankstadt unter 2Gplus-Bedingungen statt. Um den Einlass zu erleichtern, bittet die Kirchengemeinde um eine Anmeldung. Reservierte Plätze können bis zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes frei gehalten werden.

Am Sonntag, 30. Januar, wird Pfarrerin Cristina Blazquez über das Lied „Gegen den Wind will ich rennen“ predigen. zg