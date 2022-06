Der Jugendbeirat will die Generationen in Plankstadt näher zusammenbringen

Fast genau ein Jahr ist es her, dass 17 Jugendliche in der Mehrzweckhalle den Jugendbeirat gegründeten. Als Sprecher für ihre Generation sollten sie sich organisieren und beraten, Impulse geben und von Gemeinde und Gemeinderat gehört werden. Im Interview erklärt Pascal Preuß in Absprache mit den übrigen Jugendlichen des Beirates, was seither passiert ist, welche Projekte in Zukunft anstehen

...