Plankstadt. Die Backsteine des Wasserturms leuchten orangefarben im Licht der Sonne, der Himmel ist wolkenlos und strahlend blau – ein idealer Tag zum Drehen, den die Mitarbeitenden vom Rhein-Neckar Fernsehen (RNF) in vollem Umfang ausnutzen. Das Team um Moderatorin Barbara Zechel hat sich vorgenommen, für eine Sendung neben dem Wasserturm in Seckenheim und Hockenheim auch das Bauwerk in Plankstadt mal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Denn der Wasserturm ziert nicht nur seit 1906 mit seiner imposanten Gestalt die Silhouette der Gemeinde, sondern hat auch eine ganz besondere Geschichte: Die Wasserversorgung der Gemeinde mit 23 Kilometer langen Rohrleitungen wurde 1907 durch den Bau der Wasserleitung und des Turms sichergestellt. 1980 nahmen die Verantwortlichen das über 45 Meter hohe Bauwerk schließlich außer Dienst.

„Die Fläche von Plankstadt dehnte sich immer weiter aus und so reichte der Druck, den der Turm erzeugte, bald nicht mehr aus“, erklärt Wassermeister Franz Schönig im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Experte für technische Fragen steht er vor der Kamera des RNF-Teams. Außerdem mit dabei sind Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, Günter Leischert vom Verein Rhein-Neckar-Industriekultur und Bürgermeister Nils Drescher.

Der Rathauschef verbindet mit dem Wasserturm eine ganz besondere Geschichte: „Gleich hier um die Ecke ist das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Als Kind fand ich den hohen Turm total faszinierend und wäre am liebsten einmal nach oben geklettert.“ Aber damals wie heute ist die Stahltreppe, die an der Mauer entlang bis fast unters Dach führt, aus Sicherheitsgründen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sein Traum, Plankstadt einmal von oben zu sehen, sollte sich Jahre später aber doch noch erfüllen. „Als ich dann Bürgermeister geworden bin, war eine meiner ersten Handlungen, auf den Turm hinauf zu steigen“, sagt er und lacht.

Fördermittel vom Bundesland

In das Wahrzeichen von Plankstadt, das mittlerweile auch zum beliebten Ort für Kunstausstellungen geworden ist, hat die Gemeinde bereits viel Geld investiert. Altbürgermeister Jürgen Schmitt hat sich während seiner Amtszeit um Fördermittel für das Kulturgut bemüht, die heute noch greifen. So werden auch die in naher Zukunft anstehenden Reparaturarbeiten, die mit rund 150 000 Euro zu Buche schlagen, vom Land gefördert.

„Da aus den Fugen Material austritt, wird die Innenseite bis zur ersten Decke noch einmal verputzt. Außerdem ist die Treppe an einigen Stellen rostig und wird dort ausgebessert“, erzählt der Bürgermeister. Den Wasserturm gänzlich leer zu sehen, das schmerze schon. „Da blutet das Herz, so ganz ohne Veranstaltungen hier“, sagt Drescher. Da es aber keine Fenster gibt, die das Lüften möglich machen würden, und der Platz zudem sehr begrenzt ist, sei es nicht möglich, hier während des Lockdowns Kunst auszustellen.

Nach ein paar Interviews am Fuß des Turmes beginnt schließlich der aufregende Teil der Dreharbeiten: Ein Teil des Teams darf mit Wassermeister Franz Schönig bis ganz nach oben. Mit einer Drohne wird gefilmt, wie Barbara Zechel und der Wassermeister die schmale Wendeltreppe an der Wand entlang hinaufsteigen in die luftigen Höhen.

Mehrere Stockwerke geht es nach oben, an den Fenstern kann man Dohlen vorbeifliegen sehen. Schließlich bildet eine kleine Luke, die man über eine Leiter erreicht, den Weg in das Herzen des Turmes. Etwas staubig ist es und trotz der strahlenden Sonne auch dunkel.

Luke im Boden

Franz Schönig von den Wasserwerken öffnet eine der vielen Luken im Boden und gibt damit den Blick auf die Straße, die Häuser und die Wand des Turmes frei. „Hier geht es gut 35 Meter in die Tiefe“, sagt er, während der Kameramann vom RNF die Szene filmt. Bald sind die Dreharbeiten in Plankstadt abgeschlossen und der Wasserturm von allen Seiten aufgenommen. Jetzt muss das Filmmaterial nur noch zusammengeschnitten werden und dann steht die Ausstrahlung an. Gezeigt wird die Sendung an diesem Montag, 1. März, 19.30 Uhr, und dann im März dienstags, 21.30 Uhr, und samstags, 20.30 Uhr.

