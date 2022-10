Der Sturz ins Blumenbeet

Jeder kennt sie: Termine, die man einfach nicht gerne wahrnimmt. Vielleicht ist es bei Ihnen der Zahnarzt oder der Besuch bei der Schwiegermutter!? Es gibt aber auch Termine, auf die man sich geradezu freut. Wer bei den Hausfrauen in Plankstadt eingeladen ist, kann sich auf Kaffee und Kuchen ebenso freuen wie auf nette Menschen und ihr Lächeln. Man fühlt sich willkommen und bei einem Verein gut aufgehoben, der gleichermaßen das Jahresprogramm seiner Mitglieder bereichert wie auch – durch seine Beteiligung an Veranstaltungen der Gemeinde – das der Plankstadter an sich. Wenn dann die eine oder andere Dame beim Aufstellen für das Gruppenfoto ins Blumenbeet fällt und ihr lachend und scherzend von ihren Vereinskameradinnen und dem Fotografen aufgeholfen sowie schließlich gut gelaunt das Erinnerungsbild aufgenommen wird – ja, dann wird umso augenscheinlicher, wie sympathisch diese Damen sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1