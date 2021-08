Der Weg ist lang und steinig

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles Menschenrecht. Trotzdem werden Frauen in der Bildung, im Beruf und im Alltag diskriminiert. Was muss sich in der Politik ändern, damit Männer und Frauen gleichgestellt sind?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© spl_schüller

Sigrid Schüller: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, heißt es in der UN-Menschenrechtskonvention. Leider sind wir von diesem Grundsatz immer noch in vielen Ländern der Erde meilenweit entfernt. Hier kann die deutsche Außenpolitik gezielt Druck ausüben, weibliche Verhandlungspartnerinnen fordern und Entwicklungshilfe nur für bestimmte Projekte freigeben (Mädchenschulen oder Mikrokredite für Frauen). Aber auch in Deutschland ist der Weg zur Gleichberechtigung lang und steinig. Erst 1909 wurden Frauen zum Studium zugelassen. 1918 wurde das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Erst das neue Grundgesetz von 1949 enthielt die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Damit wurden die ersten Grundlagen geschaffen, aber solange die, die Entscheidungen treffen, ob in der Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik, in der Mehrzahl Männer sind, wird sich diese Dominanz fortsetzen. Das Umdenken, alte Verhaltensmuster und Traditionen aufzugeben, ist schwierig, braucht Zeit und kommt nicht automatisch. Der Druck muss von den Frauen und auch aus der Politik kommen. Noch zwei Bemerkungen möchte ich dazu fügen: Interessant fand ich bei beiden Olympiaden, dass man sich für eine „Doppelspitze“ bei den Fahnenträgern und Fahnenträgerinnen entschieden hat. Die Entscheider von heute möchten zudem darauf aufmerksam machen, dass junge Frauen wesentlich bessere schulische Leistungen abliefern als junge Männer. Wenn Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dieses Potenzial nicht nutzen, schaden sie ihrem Institut, ihrem Betrieb oder ihrer Partei.

Homeoffice, geschlossene Kindergärten, Homeschooling – inwieweit hat die Corona-Pandemie das klassische Rollenbild von Mann und Frau verschärft?

Schüller: Leider ist das so. Die Schwetzinger Grünen haben für einen Infostand einige Daten zusammengetragen, die ich hier gerne weitergebe. Bei zwei Erziehenden haben Frauen durchschnittlich 1,5 Stunden pro Tag mehr „Sorgearbeit“ übernommen. Während des Lockdowns mit geschlossenen Kitas und Schulen haben 27 Prozent der Frauen und nur 16 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit reduziert, um die notwendige Betreuung der Kinder während der Arbeitszeit leisten zu können. Nicht nur während einer Pandemie brauchen wir flexible und familiengerechte Arbeitsmodelle, um die Erwerbsarbeit und die Sorgearbeit partnerschaftlich aufteilen zu können. Das Modell des Alleinernährers ist im Steuerrecht noch viel zu tief verankert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Braucht es eine Frauenquote zur Gleichstellung von Mann und Frau?

Schüller: Ja, unbedingt und nicht nur eine solche Frauenquote wie sie 2021 von CDU und SPD in Deutschland ohne Sanktionen verabschiedet wurde. Andere Länder haben die Frauenquote viel früher eingeführt und sind damit nicht in den wirtschaftlichen Ruin getrieben worden. Frauen sollten in der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gleichberechtigt mitentscheiden. caz