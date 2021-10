Um ungestört ein Gespräch mit der Zeitung führen zu können, muss Bauhofleiter Uwe Heiß erst sein Handy ausschalten. „Sonst klingelt das ununterbrochen“, erklärt er. Das liegt natürlich an seiner Position, aber auch besonders an der Jahreszeit: Die Vorbereitungen für den Winterdienst sind beim Bauhof in vollem Gange, dazu kommt die übliche Herbstarbeit.

„Im Moment geht es vor allem um

...