Detlev Reißmann stellt Fotografien aus

Plankstadt. Porträts, Landschaftsbilder, Architektur und Tiere – der Plankstadter Detlev Reißmann ist Fotograf aus Leidenschaft. Rund 60 bis 70 seiner Bilder wird er nun im Interior-Fachgeschäft „Ambiente & Art“ in der Marienstraße 74 in Oberhausen-Rheinhausen ausstellen. Die Vernissage findet am Samstag, 7. August, um 14 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Momente von heute festgehalten für morgen“, steht in der Ankündigung der Veranstaltung. „Die Fotos werden nicht nur an den Wänden, sondern zum Teil auch wie früher im Labor an Leinen mit Wäscheklammern hängen“, erklärt Reißmann im Gespräch. Die meisten Bilder sind 30 mal 40 Zentimeter groß und können von Interessierten auch käuflich erworben werden. Zusätzlich werden Bücher ausliegen.

Zu den Öffnungszeiten können die Fotografien bei „Ambiente & Art“ dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr im Laden von Besuchern bis Ende August betrachtet werden.