Die Bierwelt bietet wieder Führungen an

Plankstadt. Nach langer Pause hat die Welde Bierwelt in Plankstadt wieder geöffnet und bietet Brauereiführungen durch die Welde Braumanufaktur an. Das teilt das Unternehmen mit. Von der exklusiven vorab gebuchten Gruppentour mit anschließender Bierverkostung bis zur öffentlichen Führung ohne Anmeldung am ersten Sonntag im Monat reicht das Angebot. Ob Vereinsausflug, Firmenevent oder Sonntagsausflug: Wer wissen will, wie bei Welde gebraut wird, ist in der Welde Bierwelt genau richtig. Diese Führungen von 11 bis 18 Uhr zur vollen Stunde sind öffentlich und können ohne Anmeldung besucht werden.

„Bei Welde in Plankstadt werden die Biere seit Brauereigründung 1752 traditionell und mit handwerklicher Braukunst gebraut,“ erläutert Tourguide Andreas. Wie genau das geht, welche Geheimnisse sich hinter den vielen Türen bei Welde verbergen und was genau eigentlich in den großen Tanks geschieht, die von außen weithin sichtbar sind, erfahren die Gäste in der WeldeBierwelt. Sudhaus und Gärkeller, Hefeküche, Lagerkeller und Füllerei, Auszeichnungen, Designpreis und ein Blick ins gut gefüllte Lager – alle Bereiche der Produktion werden besichtigt und von den Tourguides erklärt.

Anschließend lädt der Weldegarten zum entspannten Ausruhen unter Kastanien ein. Hungrige Mäulchen können sich auf klassische Biergartenküche von Burger bis Schnitzel, wechselnde Speiseempfehlungen, saisonale Leckereien wie Spargel und immer auch auf vegetarische und vegane Gerichte freuen. Trockene Kehlen lassen sich mit hausgemachter Limonade, Weinen aus der Region und natürlich mit einer umfassenden Auswahl an Welde-Bierspezialitäten anfeuchten. Auf dem kleinen Besucherparkplatz finden Autos Platz, aber auch für Motorräder und Fahrräder sind Bereiche reserviert. E-Bikes finden sogar extra Ladestationen für die gängigsten Energiebündel. zg