Plankstadt. Einige Vereine dürften in den vergangenen Monaten darüber nachgedacht haben, den Mitgliedern den Beitrag zu erstatten. Immerhin war eine Nutzung des Angebotes durch den Lockdown in weiten Teilen nicht möglich. Zu Beginn des Jahres hat sich auch der Vorstand der Interessengemeinschaft (IG) Vereine darauf verständigt, aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden fehlenden Einnahmen der Vereine durch ausgefallene Feste und so weiter auf den Jahresbeitrag für das Jahr 2021 zu verzichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Doch ein Bericht in unserer Zeitung ließ die Verantwortlichen aufhorchen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting machte klar, dass dadurch den Vereinen die Aberkennung ihrer Gemeinnützigkeit blühen könnte. „Das ist zwar eine noble Geste und auch sehr gut nachvollziehbar, aber eine Rückzahlung von Beiträgen an die Mitglieder ist rechtlich grundsätzlich nur dann zulässig, wenn dies in der Satzung oder in einer entsprechenden Beitragsordnung geregelt ist“, so der Finanzexperte und Jurist zur Bewertung des Sachverhalts.

„Auch wir haben nochmals recherchiert und festgestellt, dass wir aufgrund Paragraf 4 (Mitgliedsbeitrag) unserer Geschäftsordnung den Beitrag nicht so einfach aussetzen können“, so der Vorsitzende der IG, Dieter Böhm. Laut Paragraf 2 (Zweck der IG) der Geschäftsordnung verfolgt die IG ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

„Im Gesetzestext der Finanzverwaltung ist vermerkt, dass wir nur auf den Beitrag verzichten können, wenn dies ausdrücklich in unserer Satzung oder Geschäftsordnung vermerkt ist. Leider fehlt dieser Passus, sodass wir demnächst wie bisher den Jahresbeitrag kassieren müssen. Das heißt, um den Beitrag auszusetzen oder zu vermindern, müssen gemeinnützige Vereine oder Organisationen in der Mitgliederversammlung einen Beschluss dazu fassen, über den wir gerne in einer der kommenden Versammlungen, sofern diese bald wieder möglich sind, diskutieren und gegebenenfalls aufnehmen können“, so Böhm.

Nur steuerrechtlich von Belang

Derzeit bis zum 31. Dezember ließ die Finanzverwaltung zwar für in Not geratene Mitglieder zu, dass der Beitrag ausgesetzt wird – der Vorstand hofft, dass dies in der IG nicht der Fall ist – doch sei dies nur steuerrechtlich zu sehen. Zivilrechtlich wäre noch zu prüfen, ob der Vorstand nicht schadensersatzpflichtig ist, da er ohne rechtliche Grundlage das Vereinskapital dadurch mindere.

Im Übrigen wird der „Beitrag“ so definiert, dass er nicht für Übungsstunden, Vorträge oder entfallene Leistungen erhoben wird, sondern dafür, um damit die laufenden Kosten eines Vereins oder Organisation zu decken, so die IG abschließend. Wann eine Mitgliederversammlung möglich ist, steht derzeit noch nicht fest und ist von der Situation und den Bestimmungen rund um Corona abhängig. zg/grö