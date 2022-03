Die hohe Kunst des Töpferns erleben

Eppelheim. Über 500 Töpfer und Keramiker aus ganz Deutschland nehmen an diesem Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr am „Tag der offenen Töpferei“ teil. Die Aktion steht unter dem bekannten Motto „schauen, anfassen, staunen – Keramik deutschlandweit“.

In Eppelheim lädt die Keramikmeisterin Nicole Wessels am Wochenende Interessierte in ihr Atelier „KIT – Kunst In Ton“ ein. An beiden Tagen gibt sie Einblicke in ein uraltes Handwerk, das brandaktuell und überraschend modern ist, das sich zwischen Tradition und Trend bewegt. Sie will zeigen, dass der vermeintlich unscheinbare Werkstoff Ton ein faszinierendes Material sei, das sich in der Kreativität ihrer Arbeiten ausdrückt.

Ihre Produktpalette reicht von handgedrehter Gebrauchskeramik über Waschbecken, Fliesen, Tischen und Sitzobjekten bis zu frei modellierten Skulpturen.

Nicole Wessels, die in der Humboldtstraße in Eppelheim ihr Atelier betreibt, freut sich jedenfalls auf den „Tag der offenen Töpferei“.

