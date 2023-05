Die Liebe hört niemals auf

Plankstadt. 17 Jugendliche feierten am Wochenende in Plankstadt ihre Konfirmation in Plankstadt.

„Es geht bei der Konfirmation nicht darum, die Jugendlichen konform zu machen, wie sich einmal jemand versprochen hat, sondern firm, also stark zu machen im Glauben“, begrüßt Pfarrerin Christiane Banse die jungen Damen und Herren sowie ihre Gäste und die Gemeinde in der Kirche. Die Jugendlichen in ihrem Glauben zu bestärken, und dazu gehört auch, das Fragen und Zweifeln zuzulassen, das hat sich vor allem Diakon Jonathan Schumann als Leiter des Konfirmandenunterrichts im vergangenen Konfirmandenjahr auf die Fahnen geschrieben.

Die Konfirmanden Milan Stecker, Jakob Derbinski, Marc Becker, Noémie Reske, Colin Stumpf, Dominik Wehner, Mika Gietz, John Najba, Lena Schneider, Luca Doberstein, Luca Brakonier, Lukas Heid, Mina Hartwig, Sienna Bajohra, Lea Rösch, Emilia Sander und Rosalie Kräuter.

Pfarrerin Banse fasste den Glauben der Christinnen und Christen in ihrer Predigt mit den Worten der Bibel zusammen: „Die Liebe Gottes hört niemals auf. So steht es im 1. Korintherbrief. Sie ist ein Ja Gottes zu euch Konfis, zu jeder und jedem von uns.“

In den beiden Gottesdiensten am vergangenen Wochenende bekräftigten die Jugendlichen mit ihrem Ja, dass sie weiter auf diese Liebe vertrauen wollen und als Christinnen und Christen ihre Wege gehen. Der Gottesdienst wurde neben der Organistin und dem Kirchenchor von einem Elternchor unter der Leitung von Ludmila Hertel mitgestaltet, die ihren Jugendlichen von der Liebe Gottes sangen. cba/zg